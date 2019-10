George Soros dijo que "Elizabeth Warren es la más calificada para ser presidente de EE.UU": cómo mide en las encuestas

El multimillonario George Soros afirmó que la demócrata Elizabeth Warren es la candidata "más calificada" para disputarle la presidencia a Donald Trump en 2020.

"Ella se ha convertido en la persona clara para vencer", dijo en una entrevista publicada en el NYTimes.

"No tomo una postura pública, pero sí creo que ella es la más calificada para ser presidente", dijo, contradictoriamente, el acaudalado inversor.

Soros donó cientos de millones de dólares a los candidatos demócratas en los últimos ciclos electorales y creó su propio súper PAC antes de las elecciones presidenciales de 2020.

Valiéndose de su fortuna, Soros ha financiado causas progresistas, lo que le valió el calificativo de filántropo. Sin embargo, también ha cosechado la enemistas de expertos conservadores.

"Hay más calles principales en Estados Unidos que Wall Street. Por lo tanto, no creo que Wall Street, además de ser una fuente de dinero, pueda elegir al presidente", dijo Soros.

Aunque en el mundo de las finanzas muchos están preocupados por la postura progresista de Warren, Soros afirma que apoya el aumento de los impuestos a los ricos y reiteró su apoyo a un impuesto a la riqueza, que es una de las promesas más destacadas de Warren.

"No expreso mis puntos de vista en general porque tengo que vivir con quien elija el electorado", dijo el húngaro-estadounidense de 89 años de edad.

Por su parte, Warren, además de proponer nuevos impuestos, criticó directamente la codicia corporativa.

I'm fighting for an economy and a government that works for all of us, not just the wealthy and well-connected. I'm not afraid of anonymous quotes, and wealthy donors don't get to buy this process. I won't back down from fighting for the big, structural change we need. https://t.co/nx7GczQhHl