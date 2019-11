Oscar Parrilli: "Macri está encendiendo una mecha para que le explote a Alberto Fernández"

El senador electo criticó los aumentos de tarifas que el Presidente y la gobernadora María Eugenia Vidal autorizaron tras su derrota en las elecciones

El senador electo de Neuquén por el Frente de Todos Oscar Parrilli acusó este sábado al saliente presidente Mauricio Macri de estar encendiendo "la mecha para que le explote una bomba" a su sucesor, Alberto Fernández, "apenas inicie su mandato".



"Es algo muy malo, porque le va a hacer mucho daño a los argentinos", lanzó el ex secretario general de la Presidencia y ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



En declaraciones radiales, el presidente del Instituto Patria advirtió que "con la fuga de capitales y los aumentos que hubo esta semana se siguen llenando de plata como hicieron durante estos cuatro años".



Y agregó: "La plata no se va al cielo ni desaparece: en una economía siempre hay alguien que gana y que pierde, y en estos cuatro años hubo mucha gente que ganó".



En ese sentido, el futuro integrante de la Cámara alta recordó que "el hermano del Presidente había blanqueado 37 millones de dólares".



Por otro lado, Parrilli añadió que si bien no conoce las "medidas que tomará Alberto", ni quiere "anunciarlas porque no corresponde", se ocupará de "apoyar y trabajar con el nuevo presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para reconstruir la Argentina".



En este punto, el ex funcionario valoró la importancia de la unidad en el Frente de Todos, aunque reconoció que "hay diferencias", pero estimó que "los objetivos del conjunto son muy claros y pasan por generar igualdad de oportunidades, el trabajo y el no endeudamiento de la Argentina".



"Tenemos diferencias que nos hacen bien, porque nos permiten mejorar y corregir propuestas de ideas en este proyecto común. Ahora, el esfuerzo por mantener la unidad lo tenemos que hacer todos", explicó.