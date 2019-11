Héctor Daer: "Nadie puede pensar que dentro de un mes van a aumentar un 35% los salarios"

Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, se mostró cauto al opinar sobre un eventual acuerdo de precios y salarios durante el futuro gobierno de Alberto Fernández.



"Nadie puede pensar hoy que dentro de un mes van a aumentar un 35% los salarios porque si tenés un almacén ponés todo un 35% más caro", advirtió.



En esa línea, el sindicalista aclaró: "Se nos había dicho que iba a haber un 35% de aumento. Es una barbaridad que lo único que genera es que se corra a algunos sectores especulativos a la remarcación de precios".



En declaraciones radiales, Daer opinó que "no deben trascender cuestiones económicas" del gobierno de Fernández un mes antes de que asuman las nuevas autoridades. "No somos como este gobierno que le avisa a los especuladores para que se cubran", dijo.



El sindicalista afirmó que tiene las mejores expectativas sobre la gestión de Fernández. Consultado sobre un posible "sacrificio" de los sectores sociales, Daer respondió: "Hay que empezar a generar una recuperación de los ingresos sobre todo de la base de la pirámide social que es la más postergada y la que más consume lo que se produce en Argentina".



"La perspectiva es la mejor, el ánimo en la sociedad ha cambiado", agregó.



En cuanto a las demandas puntuales de la CGT, Daer aseguró no tener un pedido específico para la futura administración. "Esto es un tetris. El tablero es una conjunción de medidas que tienen que articularse simultáneamente", indicó.



El sindicalista dijo que se "está conversando con los distintos sectores" de la CTA y la CGT por la disputa interna del sector. "Es un trámite institucional que se va a ir dando con el tiempo pero lo importante es el proceso de camino común y de unidad y de trabajar todos por la consolidación de un nuevo proceso político", apuntó.



Así mismo, Daer fue consultado sobre la posible designación de Claudio Moroni como el ministro de Trabajo de Alberto Fernández: "Es una excelente persona, de las más inteligentes que conozco. Tiene un conocimiento del Estado como pocos. Conoce al dedillo todos los problemas laborales".



Daer sugirió que Moroni, si es designado para el cargo, "va a ser un excelente ministro".