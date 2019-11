La dura respuesta de Marcelo Tinelli a monseñor Héctor Aguer

Marcelo Tinelli le respondió a monseñor Héctor Aguer luego de que emitiera una dura columna de opinión en la que cuestionó al conductor por su programa de televisión. Además el arzobispo de La Plata criticó al feminismo y los derechos de la comunidad LGTBQ.



En una columna publicada en la página infocatólica, titulada "La naturalización de lo antinatural", Aguer cargó contra "la ideología de género, que altera íntimamente la realidad humana".

En ese sentido, afirmó que "en una época en la cual se diviniza al cuerpo y se le rinde culto, también se lo desprecia y contradice", y advirtió que "el género se elige según la inclinación subjetiva y el cuerpo es acomodado a la percepción interior mediante cirugía o ingesta de hormonas".



"Puede verse en internet un caso en el cual la confusión llega a un extremo irrisorio -mueve más bien a llanto que a risa- un hombre, que es en realidad una mujer, embarazado por una mujer, que en realidad es un hombre. La exhibición filmada de conductas contra la naturaleza alcanza un grado de perversión sorprendente para las personas normales", explayó.



Al respecto, el arzobispo platense responsabilizó a los medios de comunicación como "un factor principal en el intento de cambiar la mentalidad de la gente". Al párrafo siguiente, los cuestionamientos del sacerdote recayeron sobre Marcelo Tinelli: "Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen rating mide hasta qué nivel hemos caído", expresó.



Desde sus redes sociales, Tinelli emitió una dura respuesta contra Aguer: "De los curas pedófilos ¿no dijo nada? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacer recordar a la inquisición", tuiteó.

