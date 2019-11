El Aula Magna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevará el nombre "Santiago Maldonado"

"Queremos que no se invisibilice este caso porque creemos que se trató de una desaparición forzada", afirmó el rector Juan José Castelucci

El Aula Magna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) llevará el nombre de Santiago Maldonado, el tatuador que murió ahogado en el río Chubut.



Así quedó establecido el miércoles, en un acto en el que participó el rector de la Universidad, Juan José Castelucci, y Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.



"Queremos que no se invisibilice este caso porque creemos que se trató de una desaparición forzada. Es nuestra intención acompañar a los allegados de Santiago en esta lucha", afirmó Castelucci.



Además del descubrimiento de una placa con el nombre del tatuador, hubo una charla a cargo de Sergio Maldonado, en el marco del 10° aniversario de la institución fueguina.



"Nuestra Universidad siempre estuvo vinculada con el respeto irrestricto de los derechos humanos, y por eso, en el marco del 10° aniversario de la UNTDF, nos pareció oportuno brindar esta charla debate abierta a la comunidad", dijo Castelucci.



Santiago Maldonado murió por ahogamiento en sumersión, coadyuvado por hipotermia, y permaneció siempre debajo del agua, aunque no se pudo determinar cuándo falleció ni si fue obligado a arrojarse al río Chubut.



Esa fue la conclusión de la autopsia de la muerte del joven tatuador, realizada el 20 de octubre de 2017, comunicada formalmente por el juez de la causa, Gustavo Lleral, junto a los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y tras una larga junta médica realizada en la Morgue Judicial.



En la autopsia participaron 55 peritos (incluidos los de parte) que certificaron la muerte por ahogamiento y la presencia del cuerpo siempre en el río.



Sin embargo, Sergio Maldonado sigue sosteniendo que hubo una "desaparición forzada".



"Una desaparición forzada implica un conjunto de situaciones que se van dando. Primero es la negación y la mentira del Estado diciendo que Santiago no existía o que no había ido al lugar, lo mismo que hicieron en la época de la dictadura. Y por otro lado, la eliminación de pruebas contundentes, irregularidades y rechazo de los pedidos nuestros en el marco de la investigación", dijo Sergio Maldonado en Tierra del Fuego.