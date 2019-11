El Gobierno se refirió a la denuncia contra Alperovich: "es un tema muy grave"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó que el tema "merece un profundo repudio", si los hechos "sucedieron" como se los anunció

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió este lunes que la denuncia contra el senador José Alperovich sobre un supuesto caso de violación a una sobrina "merece un profundo repudio", si los hechos "sucedieron" como se los anunció.

"Es un tema realmente grave, sobre todo como se denunció" y que sucede en torno de ámbitos de "actuación pública", afirmó el funcionario, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Sobre la denuncia de una sobrina de 29 años del actual senador y ex gobernador de Tucumán, Alperovich, de haber sido víctima de "violación", y de "agresiones que tuvieron lugar durante un año y medio, tanto en la provincia norteña como en la Capital Federal", Garavano afirmó que se trata de "un hecho muy grave" que "genera mucha preocupación".

"Esperamos que la Justicia actúe rápidamente", sostuvo el ministro, quien además aseguró que se le dará "todo el apoyo" al accionar judicial.

En ese contexto, destacó las acciones del Congreso "en términos de las medidas y los protocolos específicos que existen sobre casos de violencia de género y abusos sexuales".

Gararvano, además, consideró que "es importante proteger a la víctima y dejar que la Justicia avance".

Si bien sostuvo que hay que "respetar el derecho de inocencia" aclaró que "más allá de eso" cree "que la víctima debe ser protegida, acompañada y si estos hechos sucedieron como fueron anunciados merecen el más profundo repudio".

La víctima, según se supo, solicitará el desafuero de Alperovich, y al presentar su denuncia expresó :"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", contó la joven en una carta abierta.