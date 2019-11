Michetti sobre la joven que denunció a Alperovich: "Las mujeres tenemos la sensación de que alguna cosa evidentemente ha vivido"

Gabriela Michetti se refirió a la denuncia por violación que hizo la sobrina de José Alperovich contra el senador y ex gobernador de Tucumán

Gabriela Michetti se refirió a la denuncia por violación que hizo la sobrina de José Alperovich contra el senador y ex gobernador de Tucumán. Pese a pedir prudencia hasta que se esclarezca el caso, la vicepresidente de la Nación manifestó: "Las mujeres tenemos la sensación de que ella alguna cosa evidentemente ha vivido".



El último viernes una joven de 29 años, hija de un primo de Alperovich, y asistente personal del senador entre 2017 y 2019, lo denunció por una serie de supuestos abusos sexuales que habrían ocurrido en el departamento del ex gobernador en Puerto Madero, y otros dos casos en Tucumán, en la casa que usaban como sede de campaña.

En declaraciones a Canal 9, Gabriela Michetti reveló que se enteró del caso por los medios. "Lo primero que hice fue averiguar un poco más, para nosotros es muy importante que las cosas queden bien blanco sobre negro, y que se pueda llegar a la verdad", sostuvo la presidente del Senado.



"inmediatamente pusimos en marcha el protocolo del Congreso para actuar en casos que tengamos denuncias de este estilo", manifestó Michetti y agregó que desafectó a la mujer del área donde estaba trabajando como asesora de la senadora Beatriz Mirkin, compañera de bancada de Alperovich.

Te puede interesar Los incómodos comentarios de Marcelo Tinelli sobre Estanislao Fernández

"La afecté a la secretaría parlamentaria con el mismo nivel de sueldo y cargo que tenía; le dijimos que no necesitaba ir al trabajo hasta estuvieramos tranquilos que su integridad estuviese bien protegida", explayó.

Te puede interesar La increíble historia de la argentina que compró la casa por un euro en Sicilia





Luego de que Alperovich haya solicitado la licencia en el Senado, la máxima autoridad de la Cámara Alta pidió prudencia ya que "hay una denuncia y una persona que se va a defender", aunque luego detalló lo que le provoca el caso. "Una mujer que se expone, con la edad que tiene, muy jovencita, que además es pariente del senador, que se exponga a una denuncia de esta manera". "Las mujeres tenemos como una sensación de que alguna cosa ella evidentemente ha vivido", declaró Michetti.



Luego aclaró: "No soy jueza, no tengo la defensa del acusado pero es difícil que una mujer se exponga de esta manera. Son cosas difíciles de poner en palabras para que lo conozca todo el mundo, en principio me parece que hay que tener mucho cuidado en no hacer livianas estas cosas que son muy profundas y difíciles".



"Tenemos que estar muy atentos y ayudar a que el proceso vaya por los carriles que tiene que ir", agregó y concluyó: "Llamé a la familia y me puse a disposición para lo que necesitara; es la justicia la que tiene que actuar lo más rápido posible".