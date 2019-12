Conectar con otras maneras de estar (y ser) en el mundo

El miércoles 27 de noviembre, pasadas las 20 hs, comenzaron a llegar los invitados de ICBC al exclusivo preopening de la nueva muestra de Malba

Al atravesar la alfombra negra y las luces de la entrada, ya se podía respirar "Soplo", la muestra del brasilero Ernesto Neto que estará en exposición hasta el 16 de febrero de 2020.



El museo abrió sus puertas para que los clientes ICBC Exclusive Banking puedan vivenciar y disfrutar antes que nadie la muestra de uno de los artistas más destacados de la escultura contemporánea. Los tragos de Inés De los Santos y música de fondo fueron el acompañamiento ideal de una velada que tuvo, una vez más, a ICBC como protagonista al acompañar y promover el arte y la cultura desde hace años.





Soplo es la primera exposición retrospectiva de Neto en Argentina. Curada por Jochen Volz y Valéria Piccoli, reúne sesenta piezas producidas desde finales de los años ochenta hasta la actualidad. Obras sobre papel, fotografías y grandes instalaciones interactivas, que ponen en diálogo el espacio expositivo y el cuerpo del visitante, activando todos sus sentidos.



"Genera mucha alegría poder traer la obra a Argentina sobre todo por el difícil momento que se atraviesa en Brasil y Latinoamérica, traer una obra que habla de conexión, del amor, de la alegría", decía Piccoli a iProfesional "Las obras de Neto convocan a la participación del visitante y activan otros sentidos más allá de la mirada. Soplo es una invitación a construir una vida mejor para todos. Se trata de esculturas donde el cuerpo tiene que negociar su propio equilibrio, su propio espacio y las grandes estructuras se conectan con lo autóctono".



Entre materiales diversos, como medias de poliamida, esferas de corcho blanco y especias, y técnicas textiles como el crochet (que le enseñaron su abuela y su madre siendo muy chico), Neto nos invita a adentrarnos en un espacio de convivencia, pausa y toma de conciencia. Es en esa interacción con la obra que ella cobra sentido y se activa. "Hay que volver a conectar con la naturaleza", nos decía Ernesto mientras recorríamos Soplo y nos íbamos involucrando en ella a través de nuestros sentidos, apelando a la idea de un cuerpo colectivo, social. Y también de la búsqueda continua del equilibrio y la construcción en comunidad.

La convivencia con pueblos de la selva, principalmente la comunidad indígena Huni Kuin, desde 2013 le ha permitido al artista entender el vínculo mucho más profundo que ellos tienen con la naturaleza. Incluso, la palabra naturaleza, como algo que está fuera de nosotros, seres humanos, no existe en esta comunidad. "Ellos no ven esa separación", contaba el artista. "La convivencia con ellos me ha proporcionado un profundo entendimiento de la espiritualidad, de esta fuerza de continuidad del cuerpo-yo y del cuerpo-medioambiente. Hay mucho que descubrir como humanidad: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?".



En un momento marcado por la desconexión entre el ser humano y la naturaleza, Ernesto Neto propone que el arte sea un puente para la reconexión humana con esferas más sutiles, con la naturaleza, con el paisaje, con el entorno. "Somos seres culturales, pero antes somos seres naturales", expresaba mientras comenzaba a tararear en portugués una canción de Raúl Seixas, invitaba a todos a caminar por "Naves", una de las esculturas, y, de esta forma, iba atravesando su propio arte, descalzo, siendo uno con los materiales.





"Estamos acá para respirar. Soplo es estar vivo, estar conectado con todo, con el pasado y con el futuro", decía el artista a iProfesional. "Para disfrutar de la muestra hay que venir serenos, con la cabeza tranquila, abierta, predispuestos a vivir la experiencia, a conectar. El público tiene que venir desnudo, de preconceptos, de problemas, preparados para una experiencia que nos invita a respirar". Porque según él, la vida es comunión, alegría, juego, danza, canto. "Hay que volver a esa energía y estas esculturas tienen ese objetivo".



De esta forma, una vez más, ICBC invita a sus clientes a vivir una experiencia única. En este caso, en sintonía con la propuesta de Neto de "imaginar otros modos de vivir, otros modos de convivencia entre las personas, y de ellas con la naturaleza, el ambiente y la espiritualidad".