Chile lanza un megaplan económico tras sufrir su peor caída en 10 años

Por las protestas, en octubre la economía retrocedió 3,4%. Piñera reaccionó con el anuncio de un programa de reactivación de 5.500 millones de dólares

El gobierno chileno anunció una serie de medidas para reactivar la economía, luego del desplome de la actividad que experimentó su mayor caída en más de una década.

El índice mensual de actividad económica (Imacec), que recoge el 90% de los bienes y servicios incluidos en el producto bruto interno (PBI), se contrajo en un 3,4% durante octubre, en medio del estallido social que agita al país desde hace más de seis semanas.



Los ministros de Hacienda y del Interior, Ignacio Briones y Gonzalo Blummel, respectivamente, informaron de un fuerte incremento del gasto público en 2020 para enfrentar la suba del desempleo y respaldar a las pymes, agobiadas durante la crisis. Los funcionarios presentaron un plan de recuperación económica y protección de empleos por 5500 millones de dólares, enfocado principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).



"Ante este escenario, las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en 16.600 millones de dólares. Ellas se financiarán con emisión de deuda por hasta 9000 millones de dólares, 40% de la cual será en moneda extranjera, monto que será complementado con unos 7600 millones de dólares que provendrán de los activos del Tesoro en moneda extranjera", dijo Briones, y agregó que el presupuesto de 2020 aumentará de un 4,5% a un 9,8%. "La meta será un déficit estructural de 3% del PBI, el cual se reducirá a razón de 0,5% del PBI por año, llegando a 2% del PBI en 2022", complementó.



El gobierno de Sebastián Piñera también recalculó la estimación de crecimiento económico para este año a 1,4% y disminuyó la proyección para 2020 a un rango de entre 1% y 1,5%.



El gasto en reconstrucción, excluyendo el subte, será de u$s855 millones, y con respecto a las nuevas fuentes laborales se estima que con los anuncios se generen 100.000 empleos en 2020. "A la agenda social en la que como gobierno hemos logrado avanzar a través de acuerdos en el Congreso, se suma hoy una nueva prioridad social con sentido de urgencia: proteger el empleo", indicó el ministro de Hacienda.



Entre las medidas que plantearon las autoridades, que serán ingresadas al Congreso con discusión inmediata, destacan la devolución de impuestos anticipados a las pymes que sufrieron pérdidas en octubre, un régimen especial de donaciones para mipymes, accesos a mejores créditos y un plan de apoyo al emprendimiento y turismo por 50 millones de dólares.

"Durante muchos años no fuimos capaces de ver ni simpatizar con cabalidad con sentidas demandas de la ciudadanía. Las medidas de la agenda social implican un esfuerzo financiero muy importante", añadió Briones.



El desplome del Imacec sorprendió a los analistas, que proyectaban cifras en torno al -0,5% y -2,0%. El negativo resultado es el más bajo desde julio de 2009, cuando el indicador registró un -3,5% durante la crisis financiera global que empujó al país a caer en recesión.



"Esto significa, en palabras muy simples, que somos más pobres que en octubre de 2018. El desorden público tiene consecuencias directas y eso se reflejó en que las dos primeras semanas la gente no pudo salir a la calle y no pudo trabajar, más allá de los saqueos y los robos", señaló a La Nación Felipe Balmaceda, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales.



El Banco Central de Chile, en tanto, informó que en octubre la serie desestacionalizada disminuyó 5,4% respecto del mes precedente y un 3,5% en doce meses. Esto, pese a la misma cantidad de días hábiles que el mes registró en 2018.



Dentro de la medición, y considerando que dos tercios de la actividad económica chilena está vinculada con los servicios, las áreas que sufrieron mayores caídas fueron las de transporte, restaurantes y hoteles, además de educación. El sector de la construcción experimentó una leve suba de su productividad.



La entidad también dio cuenta de que la industria minera creció un 2%, con el cobre como principal producto de exportación de Chile, en contraste con los sectores no mineros que cayeron un 4 por ciento.



Diversos analistas indican que las cifras negativas podrían repetirse en noviembre y que el país podría terminar el año creciendo en un discreto 1,2%. A esto se suma el aumento de la cesantía, reflejado en los despidos masivos que grandes empresas han comenzado a realizar y cuyo pico podría alcanzar dos dígitos a mediados del próximo año.



Mientras Chile continúa paralizado tras más de 40 días de tensión social en las calles, la aprobación del presidente Sebastián Piñera se hundió a un nuevo piso del 10%, mientras su desaprobación trepó hasta el 82%, el peor registro de un mandatario chileno desde el retorno a la democracia, en 1990, según un sondeo publicado ayer.



El registro de la encuestadora Cadem que publicó el portal de noticias Cooperativa marca un descenso de dos puntos respecto del estudio anterior -del 25 de este mes-, en el que Piñera había obtenido un 12% de aprobación y un 81%de desaprobación.



La encuesta también da cuenta de una caída en la aprobación del gabinete, al 12%, mientras que la desaprobación del equipo ministerial subió al 83%. El 6 de noviembre, una de Activa Research registró que solo el 9,1% aprueba el desempeño del presidente, mientras que el 61,1% lo desaprueba.



Por otra parte, el apoyo popular a las movilizaciones sigue en un nivel muy alto, con el 67%, dato que se suma al 89% de apoyo a los "cacerolazos", el 64% a las "funas" (escraches) a políticos y el 58% a los paros o huelgas.



La decisión presidencial de desplegar personal militar para resguardar infraestructura crítica tiene el 59% de apoyo y el 39% de rechazo, mientras que la imposición de un nuevo estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la calle tiene el rechazo del 56% y el apoyo del 41%.