Jair Bolsonaro anunció que puede tener cáncer de piel

"Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho en mi vida. Entonces, la posibilidad de cáncer de piel existe"", señaló

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, admitió que puede padecer de cáncer en la piel. En diálogo con periodistas, respecto a una consulta que se realizó este miércoles en Hospital de la Fuerza Aérea en Brasilia, el mandatario declaró: "Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho en mi vida, hice mucha actividad. Entonces, la posibilidad de cáncer de piel existe".



"No sé si van a hacer una biopsia. Me trataron, me pincharon, me dieron anestesia. Me dormí. Estaba tan cansado que me acosté en la camilla y me dormí", agregó.



En tono jocoso comentó que el vicepresidente, general Hamilton Mourao, no tendrá que reemplazarlo porque no piensa tomar licencia médica



"Por el momento Mourao sigue en su cargo" de vicepresidente comentó ante periodistas.



El gobernante y excapitán lucía una tira adherida a su oreja izquierda, lo cual dio lugar a la consulta de los reporteros.



Previamente la oficina de prensa del Palacio del Planalto había informado que la consulta de Bolsonaro no pasaba de un control de rutina dado que "el presidente presenta buenas condiciones de salud, sin reservas".