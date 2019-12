Granata cuestionó a Ginés González García por protocolo de aborto no punible: "Volvió el negocio del genocidio"

La flamante diputada provincial de Santa Fe usó su cuenta de Twitter para criticar con dureza al nuevo titular de la cartera de Salud

El designado ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que el nuevo Gobierno trabajará "en una política mucho más activa para prevenir el embarazo no deseado y para que las consecuencias no las paguen siempre las más jóvenes y las más pobres".



Y reiteró que se va a rever "el mamarracho que hizo el Gobierno" saliente de Mauricio Macri respecto del protocolo del aborto no punible, y que será inminente la restitución del mismo anunciado el exministro Adolfo Rubinstein.

Tras estos dichos, la flamante diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, usó su cuenta de Twitter para dedicarle un mensaje al presidente Alberto Fernández, en el que criticó con dureza al titular de la cartera de Salud.

"Señor Presidente @alferdez, usted dijo que va a defender a todos los argentinos pero parece que su ministro estrella quiere asesinar a los más vulnerables total ellos no votan ni se pueden defender. #SiAlaVida #ConLosMasVulnerablesNo", escribió en un tuit.

Señor Presidente @alferdez usted dijo que va a defender a todos los argentinos pero parece que su misitro estrella quiere asesinar a los mas vulnerables total ellos no votan ni se pueden defender #SiAlaVida #ConLosMasVulnerablesNo pic.twitter.com/7m3n9qESix — Amalia Granata ???????? (@AmelieGranata) 12 de diciembre de 2019

Granata, que llegó a su cargo por su militancia antiaborto, dijo también en la red social: "Volvió el negocio del genocidio a los más vulnerables de la mano de @ginesggarcia. Dejá de lucrar con los inocentes y ponete a trabajar en serio por los problemas de salud pública. Te hago una lista de las causas de muertes de mujeres pero eso no te importa porque no te da plata".

Te puede interesar Franquicias Almundo: cómo convertir la pasión por viajar en un negocio redituable

Volvió el negocio del genocidio a los mas vulnerables de la mano de @ginesggarcia Deja de lucrar con los inocentes y ponete a trabajar enserio por los problemas de salud publica, te hago una lista de las causas de muertes de mujeres pero eso no te importa porque no te da plata https://t.co/oQlRWzRRa1 — Amalia Granata ???????? (@AmelieGranata) 12 de diciembre de 2019

Y concluyó: "Se creen que legalizando la muerte de inocentes van a ser libres y empoderadas,chicas no entendieron nada!! las van a violar y seguir matando pero libres de culpa y cargo porque es legal. Las mujeres necesitamos inclusión,educación y oportunidades no matar a nustros propios hijos".