Cuáles son los principales consejos del fundador de Linkedin para los líderes

Impulsar el ritmo de la empresa y ayudar a definir cómo los empleados deben actuar en el día a día son algunas de las características principales del líder

Uno de los trabajos más importantes de un líder es establecer la visión y la estrategia, y proporcionar un camino para que otros lo sigan. Pero hay un papel no tan obvio que el líder juega a partir de entonces.

Una vez que se establecen estas cosas, las personas -además de seguirlo ciegamente-, requiere "algo" que mantenga las cosas en movimiento, eso que el líder establece, según el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman.



Como dijo el directivo en un episodio reciente de su podcast Masters of Scale, "cada líder tiene que crear un tambor para su compañía". Impulsa el ritmo de la empresa y ayuda a definir cómo los empleados deben seguir y actuar en el día a día.



Según un reciente artículo de Inc, Hoffman tiene toda la razón: los líderes establecen el ritmo para que otros lo sigan de múltiples maneras, ya sea que se den cuenta o no. Es por eso que, teniendo en cuenta su visión, estas son los cinco características más importantes:



1. El ritmo interpersonal

Te puede interesar Ley de Solidaridad: piden que los políticos reduzcan un 30% sus ingresos

El líder establece el ritmo y el tono de cómo las personas en la organización interactúan entre sí. Los que son temperamentales, que explotan en las reuniones y regañan a las personas regularmente o los que tratan a su grupo como un silo y no cooperan con otras partes de la organización, producirán empleados que piensan que está bien hacer lo mismo.



Los que escuchan atentamente, muestran respeto, colaboran abiertamente y operan con integridad inquebrantable también producirán comportamientos imitadores de un tipo mucho mejor.



Cuando eres un líder, la forma en que interactúas con los demás es importante mientras operas en una pecera, donde se observan y amplían tus movimientos.



2. El ritmo de toma de decisiones

Si es indeciso y cambia de opinión, espera para recopilar datos sobre todo y deshace regularmente las decisiones pasadas, la gente sufrirá y probablemente será igual de indecisa.



Sin un ritmo de toma de decisiones rápido, pero adecuadamente informado, incluida la disposición a asumir riesgos y avanzar en ocasiones sin toda la información, una organización avanzará demasiado lentamente. La productividad disminuirá y los empleados se sentirán cada vez más frustrados y probablemente agotados.



3. El ritmo de reconocimiento

¿Con qué frecuencia, en qué escenarios y con qué magnitud reconoce el líder y recompensa a los empleados por sus esfuerzos y resultados? En muchas organizaciones el ritmo de recompensa es constante, produciendo un trasfondo positivo de que el buen trabajo es reconocido y proporcionando combustible motivador para estimular el gasto de energía discrecional. También hay situaciones opuestas, organizaciones donde el reconocimiento era raro y silenciado cuando ocurrió.



Los líderes que reconocen y recompensan producen organizaciones que reconocen y recompensan. Lo contrario, aún más, ya que crea una mentalidad desafortunada de "una cosa menos de la que preocuparse".



4. El ritmo del flujo de trabajo

El líder marca el ritmo de cómo se realiza el trabajo en el lugar de trabajo. ¿Él o ella convoca muchas reuniones, requiere muchas actualizaciones y establece un tono de "comando y control"? ¿El empoderamiento está modelado o falta? ¿Hay muchos reprocesos y esfuerzos desperdiciados impulsados ​​por el líder, o no?



Siempre hay que tratar de establecer un ritmo de hacer las cosas, dejando que la gente fluya al trabajo y viceversa, permitiendo que las personas hagan el trabajo para lo que fueron contratadas. Es importante tener en cuenta el ritmo de flujo de trabajo que está estableciendo porque gran parte del éxito (o fracaso) depende de ello. Puede tener la mejor visión y estrategias del mundo, pero si su organización no se adapta bien a lo que debe hacerse para lograrlo, fracasará.



5. El ritmo reactivo

Esto no quiere decir que en el mal sentido del término sea reactivo (versus proactivo). No puede ser proactivo o predecir todo; una organización debe poder reaccionar rápidamente a los cambios en la industria, el entorno competitivo o el panorama general. Y nadie marca el ritmo del tiempo reaccionario más que el líder.



Ser complaciente y lento para reaccionar ante los cambios ambientales puede condenar a una empresa. Cuando el líder reacciona con urgencia (a las cosas correctas), establece un pulso importante en toda la empresa que la urgencia debe seguir a la urgencia.



Entonces Reid Hoffman tiene razón, el líder debe establecer el ritmo de la organización. Adquiere estas características y establecerás un ritmo de triunfo.