¿La parrilla más costosa de Argentina?: un exlegislador se quejó por lo que debió pagar en la cena navideña

Jorge Yoma, el embajador argentino en Perú, fue a cenar a una parrilla ubicada en el barrio porteño de Palermo y se quejó de lo caro que le salió la cuenta en dicho restaurante.

Para la cena de Nochebuena, el exlegislador debió pagar un total de 10.580 pesos. En la misma, se incluían dos aguas, tres gaseosas chicas, un vino, dos chorizos, una provoleta, dos lomos, un bie de chorizo, una ensalada, una pechuga de pollo y un helado.

Pero eso es solo una parte. También debió abonar el costo de cubierto que era de 1.500 pesos por cada uno.

"Por lo que te afanan en la parrilla Dandy (Fitz Roy y Guatemala) de Palermo, parece que no festejan Navidad sino la matanza de Herodes. Ni se les ocurra ir", dijo Yoma en su cuenta de Twitter.

"¿$6000 de cubiertos? ¿Cuántos tramontinas de compraste?", bromeó un usuario.

Mientras que hubo otras personas que mostraron una postura contraria: "Gente, es el 24/12. ¿Quién labura un 24/12 por dos mangos? En todos lados cobran así".

Bueno voy a opinar algo antipático:

En todo el mundo una cena en Navidad sale una fortuna. No baja de u$s 200 por cabeza.

Y NO CREO que hayas ido ahí sin saber que era Navidad y lo que te iban a cobrar.

Al final te atendieron en el día más difícil del año, por u$s 37 p/persona.