Lanata, sobre Kicillof: "Es un antisistema de la universidad, no va a sacar una ley a las patadas"

El periodista advirtió que el gobernador bonaerense "tendrá muchos problemas para tratar con gente a la que él verdaderamente desprecia"

El periodista Jorge Lanata opinó sobre el discurso de Axel Kicillof donde el gobernador bonaerense despotricó contra la oposición por no darle quorum a la ley de suba de impuestos.

Lanata analizó todo el entramado detrás de la frustrada sesión y sostuvo que Kicillof está teniendo "su debut" en la arena política. "Su problema se basa en que es un nene de la universidad, algo que muchas veces se dijo pero no nos detuvimos a analizar, porque lo convierte en un antisistema", dijo.

A la hora de hablar del nuevo rol como gobernador de Kicillof, Lanta advirtió que el exministro de Economía "tendrá muchos problemas para tratar con gente a la que él verdaderamente desprecia". Y se preguntó: "¿Cómo va a hacer para tratar con la Policía? Porque al igual que Cristina, todos en privado sabemos que no pueden ver a alguien con uniforme porque lo desprecian".

En diálogo con el canal TN, cuestionó en duros términos a los intendentes de la provincia de Buenos Aires. "No todos, pero hay muchos corruptos y no los vas a sacar en 15 minutos, eso es lo que le están diciendo a Kicillof con esto, que no los van a sacar a patadas, ni van a sacar una ley a las patadas".

"A mí no me cae bien casi ningún intendente, la máxima expresión de lo que son lo demostró Ferraresi con el acto fascista en donde hizo leerle su carta de asunción a un nene y el problema mayor es que Cristina estaba en ese acto y no dijo nada", aseguró Lanata.

Sin embargo, lanzó una dura crítica al gobernador bonaerense: "Fue un gran candidato, tiene carisma, pero sin faltarle el respeto siento que es como un gran novio virgen. Primero te enamora y después cuando tiene que debutar lo hace mal".

Por último, Lanata comparó a Kicillof con Cristina Kirchner. "Ellos piensan igual, Axel se está manejando como lo haría Cristina, solo que ella no es una estudiante de la facultad", dijo.

En ese sentido, lanzó una curiosa metáfora: "Ahora lo que estamos viendo es que Alberto funciona como un rivotril de Cristina, nadie sabe por cuánto tiempo lo va a tomar, pero si fuera por ella tendríamos más relaciones de las que hay con Maduro y veriamos otro tipo de gobierno".