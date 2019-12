"No seremos cómplices de un tarifazo por arriba de la inflación", advirtieron a Kicillof desde Juntos por el Cambio

La oposición en la provincia de Buenos Aires salió a defender su postura de no dar quorum para tratar la Ley Impositiva bonaerense.

La oposición al gobernador Axel Kicillof salió a explicar por qué decidió no darle quorum a la ley de suba de impuestos que impulsaba el oficialismo y criticó al mandatario provincial por "no buscar consensos".



Al menos así lo expresaron en una conferencia de prensa los intendentes de Juntos por el Cambio Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) junto a los diputados y senadores del bloque opositor.

"Esta ley es un proyecto de mucho impacto, extenso, complejo. Si es necesario darle tratamiento en extraordinarias con algo consensuado, lo haremos. Nuestros equipos técnicos están dispuestos a trabajar y les daremos las herramientas, pero con un consenso. No es el problema de interlocución sino que no diremos que sí a un 75%, a algo que supere la inflación", afirmó Macri, según TN



En este sentido, el jefe comunal expresó: "Tenemos la responsabilidad de cuidar los intereses de los bonaerenses", y agregó: "Nosotros tenemos la voluntad y la vocación de seguir trabajando. Es falso que no queremos ayudar. Esto no es ganar o perder; la ley es para todos y un aumento por encima de la inflación es



Asimismo, el jefe comunal resaltó que es importante entender que, normalmente, los impuestos se analizan después de discutir el presupuesto y no antes. Y añadió: "Si hay voluntad del Gobierno de la provincia, nuestros equipos técnicos y legisladores están a disposición para trabajar en un proyecto de consenso que no impacte de esta manera en todos los bonaerenses y le dé al Ejecutivo las herramientas necesarias".