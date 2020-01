"Quiero que dejen de hablar de la pobreza si hay mucha pobreza que vaya la gente al campo"

"Hay que enseñarle por ejemplo a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero", se explayó la conductora de televisión, Susana Giménez

Susana Giménez habló sobre el gobierno de Alberto Fernández y sus primeras medidas económicas.

La conductora de televisión que abiertamente apoyó al expresidente Mauricio Macri, calificó de "espanto" el impuesto del 30% a la compra de dólares para ahorro o consumo en el exterior.

Desde Punta del Este, donde se encuentra veraneando la diva señaló en una entrevista con Teleshow: "Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta. Que pongan la guita de ellos si es solidario".

Luego en una entrevista televisiva expresó una frase polémica.

"Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de la pobreza si hay mucha pobreza que vaya la gente al campo", dijo.

Haciendo un poco de historia, la diva de los teléfonos enfatizó: "Nosotros fuimos el granero del mundo. No sé. Hay que enseñarle por ejemplo a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué se yo… Cosas así, ¡de verdad!".

Días atrás, pero también desde Uruguay, Susana Giménez había expresado su opinión sobre el momento que vive Argentina.

"Tengo tantas cosas para pedir para el país. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30 por ciento me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos".

En aquella entrevista con Teleshow había indicado: "La medida del 30% me parece un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta. Que pongan la guita de ellos si es solidario".

En referencia a lo que le depara este año que comienza, Susana Giménez reveló: "No sé todavía qué voy a hacer. Ya tengo una oferta para hacer el programa y también tengo firmado un contrato con Amazon para hacer una serie".

En relación a eso complementó: "Es un libro que me entregan en marzo y, si nos gusta a Amazon y a mí, se hará. Y sino, buscaremos otro. Tiene que ser algo que me guste. Cuando hacés algo que realmente te gusta, te encanta… te sale bien".