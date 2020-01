Relatan la odisea de volver de Miami a Buenos Aires en 29 horas con dos escalas

Bajo el hashtag #vuelodelinfierno, pasajeros acudieron a las redes sociales para relatar los inconvenientes que debieron atravesar

Una vez superado el pánico por el incendio de una de las turbinas de un avión de LATAM, que había partido desde Miami con destino a Buenos Aires el sábado por la noche, la sensación que ahora invade a los 200 pasajeros que iban a bordo es la bronca y la impotencia.

El regreso al país se hizo interminable y muchos denunciaron que la alternativa que les ofrecieron fue viajar hasta 29 horas con dos escalas para arribar este lunes por la mañana.

"La alternativa ofrecida era viajar 29 horas con dos escalas llegando el lunes a la mañana. Les parece razonable??????!!!!!!!", relató indignado Osvalo Rossi, uno de los damnificados por el siniestro, en las redes sociales.

Arrobando a la cuenta de LATAM Argentina, otro pasajero también se quejó la odisea que les tocó vivir en el aeropuerto de Miami, donde tuvo que permanecer un día y medio antes de volver: "Nos dieron única opción regreso escala San Pablo. Tenía vuelo directo, llegamos a medianoche. Solo voucher desayuno. Háganse cargo p/el daño. Respondan".

El dinero que les dieron para el refrigerio fue otro de los motivos que despertó la ira de los turistas varados ya que, de acuerdo a los denunciado, no les alcanzó ni siquiera para un desayuno básico.

"Me dan un cupón de 15 dólares para que desayune !!! Hola el desayuno más pedorro cuesta 18 dólares", contó Leo Angola, quien estaba furioso por haber perdido dos días de trabajo porque le iban a descontar el presentismo.

Lucas, que se autodenominó "pasajero frecuente" de la aerolínea, dijo que se sintió "abandonado" por LATAM después del estrés que sufrió junto a su familia por el desperfecto técnico de la aeronave. Dijo que "la única y desagradable solución" que le ofrecieron fue "viajar vía Lima" cuando él había sacado vuelo directo.

Bajo el hashtag #vuelodelinfierno, las redes sociales sociales estallaron con mensajes contra la empresa por la falta de previsión para superar el inconveniente. "Lamentable momento vivido tras el incendio de la turbina del vuelo 7821 desde Miami. Caos, maltrato, lesiones. Y ni hablar de como quedamos después de esto. Vayan pensando cómo resarcir todo esto, en grande!! Un infierno real!!!", relató Ale Pupkin.

Tal es así, que entre todos los damnificados armaron un grupo de Whatsapp para iniciar acciones legales contra la empresa. "No vamos a parar porque la actitud no fue empática. De hecho, anten uestro pánico el piloto vuelve a prender la turbina y vuelve el fuego. No fuimos bien tratados, fue muy traumático", explicó a Infobae Fabiana Menéndez.

Más allá que ella fue una de las poco beneficiadas que pudo tomar un vuelo directo, esta enojadísima por lo que tocó vivir: "Me puse de punta y los enloquecí. No los deje hablar. Le dije que quería un vuelo directo y como era de las que más los encaró de entrada creo que no me quería aguantar más. Volví 24 horas después con un vuelo directo pero hubo casos donde los querían mandar por Manao con 29 horas de escala", señaló.

Desde LATAM, hasta el momento, no pudieron consultar con precisión si los 200 pasajeros ya están en el país ya que admitieron inconvenientes con la reubicación por la falta de vuelos hacia Buenos Aires. "Solo disponemos un vuelo directo por día hacia Buenos Aires y al estar en temporada alta la capacidad está completa. Ante esta situación tuvimos que subir a la gente a otros vuelos nuestros, que hacen distintos itinerarios, y a otros de distintas compañías", precisaron a Infobae voceros de la empresa, sin desmentir lo que denunciaron los pasajeros.

El hecho que despertó la ira ocurrió a las 19:30 (hora argentina) del sábado, cuando un avión de la empresa LATAM inició el carreteo previo al despegue del vuelo 7821, con destino a la Argentina. En ese instante, se produjo "un fogonazo" en una de las turbinas, por lo que el avión tuvo que regresar al aeropuerto de Miami.

"El vuelo fue cancelado para su revisión y los pasajeros están siendo protegidos en otros vuelos de itinerario", había comunicado la aerolínea tras lo sucedido.