Lara Bernasconi invitó a comer el cordero que tiraron a la pileta con un tuit que luego borró

La esposa de Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra, había dicho que les habían tirado desde el cordero sin que lo supieran

Si bien Lara Bernasconi, actual esposa de Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra, dijo que les habían tirado desde un helicóptero un cordero muerto en la pileta de su casa en José Ignacio, sin que ellos lo supieran, un tuit de la modelo demuestra que eso no es así.



Así lo dijeron en el programa Los Ángeles de la mañana, cuando su conductor Ángel de Brito comenzó señalando que "lo que hasta ayer parecía ser un acto de vandalismo, ahora parece que no. Que todos sabían, que lo tiraron a propósito, que se rieron y que después se lo comieron".



"La fiscal dice que, finalmente cuando sacaron el cordero de la piscina, lo terminaron asando a la parrilla y ese fue el almuerzo de ese día cuando pasó", indicó Karina Iavícoli.



A lo que Majo Lozano agregó: "Pero también hubo un tuit de Lara (Bernasconi) que borró y que decía ‘Un chancho va a caer del cielo, están todos invitados a comer a casa’".



"No somos investigadores, pero es obvio que están filmando porque algo va a caer", continuó Ángel de Brito.

Por otra parte, la fiscal del caso, Ana Carolina Dean, reveló que el empresario cocinó a la parrilla y se comió el animal luego de sacarlo del agua. Según la información que maneja del caso en relación a las declaraciones de Álvarez Castillo, dijo que el empresario declaró ante la Policía que "estaba en su casa, con su familia, escucha el estruendo y cuando sale vio que era un cordero en su piscina", y explicó que luego él y su familia "lo retiraron, lo asaron y lo comieron".