De cuánto es la enorme fortuna que acumuló Kobe Bryant en su carrera

Con sus 20 temporadas, se convirtió en el segundo mayor promedio de ingresos en la historia de la NBA, por detrás de Kevin Garnett

Kobe Bryant, la leyenda del básquetbol que falleció este domingo en un accidente de helicóptero, logró acumular una gran fortuna a lo largo de su carrera.

En total, recaudó 323 millones de dólares en 20 temporadas, con lo que se convirtió en el segundo mayor promedio de ingresos en la historia de la NBA, por detrás de Kevin Garnett (334).

Pero sus ingresos no provenían solo de la cancha. Según la revista Forbes, obtuvo cerca de 356 millones de dólares en contratos publicitarios y asociaciones durante su carrera como jugador, la que concluyó en 2016.



Un caso es el de Nike, empresa deportica con la que se comprometió en 2003, después de terminar con Adidas. La marca estadounidense le pagó 16 millones de dólares el año pasado, según Forbes, más que cualquier jugador activo, excepto LeBron James y Kevin Durant.



Sin embargo, la colaboración no había comenzado bien: solo unos días después de la firma del primer contrato, Bryant fue detenido en Colorado por la presunta violación de una empleada del hotel en el que se alojaba.



El caso finalmente no llegó a juicio, ya que la presunta víctima se negó a testificar en la audiencia, pero la reputación del número 24 de los Lakers se vio empañada de manera duradera.



Tras este acontecimiento, algunas compañías dejaron de ser sus patrocinadores, como sucedió con la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's, y la italiana Nutella.



A pesar de esto, logró generar otras alianzas comerciales más adelante, como con la compañía aérea Turkish Airlines o el fabricante de ordenadores Lenovo, si bien su imagen no logró recuperarse completamente.



Interesado en los negocios, más abierto al mundo que muchos otros deportistas estadounidenses, Bryant no esperó al final de su carrera deportiva para ampliar sus horizontes y fue uno de los primeros en captar el potencial del mercado chino a principios del 2000, y logró convertirse en una leyenda también en el país oriental.



Camisetas, zapatos y todo producto que promovió allí se agotaban en días.



En 2014, compró el 10% de las acciones del grupo de bebidas energéticas BodyArmor por 6 millones de dólares. Cuatro años después, estas mismas acciones se valoraron en 200 millones de dólares después de la entrada en el capital de Coca-Cola.



A través de su empresa de inversión, Bryant Stibel, también adquirió participaciones en la plataforma deportiva The Players Tribune y en el editor de juegos de vídeo Epic Games, entre otros negocios.