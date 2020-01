Coronavirus: ¿qué se necesitará para evitar que se propague de China al resto del mundo?

El mundo nunca ha tenido una ciencia médica más avanzada, pero tampoco ha estado tan interconectada. Entonces, ¿cómo evitar una epidemia global?

El brote del coronavirus de Wuhan en el centro de China ha infectado a miles y se ha extendido al extranjero, aumentando el espectro de una potencial epidemia mundial a medida que las autoridades tratan desesperadamente de contenerlo.

Desde que se identificó el primer caso a principios de diciembre en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, más de 7.700 personas se enfermaron y al menos 170 personas murieron en China continental. Además, hay docenas de casos confirmados en 17 lugares fuera de China continental, incluidos al menos cinco en Estados Unidos.

El número total de casos en todo el mundo ahora supera los 7.800.

El mundo nunca ha tenido una ciencia médica más avanzada, pero tampoco ha estado tan interconectado. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que se convierta en una epidemia mundial?

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el virus, conocido oficialmente como 2019-nCov, pero las autoridades chinas creen que se está propagando de humano a humano y que las personas pueden infectarse antes de que aparezcan los síntomas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no llegó a llamarlo una emergencia de salud mundial, pero no se discute que se está extendiendo. Durante el fin de semana, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que el brote se está acelerando.

"La vida es de suma importancia. Cuando estalla una epidemia, se emite un comando. Es nuestra responsabilidad prevenirlo y controlarlo", dijo, según los medios estatales chinos.

Primero lo primero. ¿Cuán grave es?

Aunque es aterrador pensar en la propagación de un virus mortal, es importante recordar que la gran mayoría de los casos hasta ahora no han sido fatales.

La tasa de mortalidad está cambiando a medida que cambia el número de personas afectadas. Hasta el martes, la tasa de mortalidad por coronavirus de Wuhan era de aproximadamente el 2,3%. En comparación, la OMS estimó que el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) de 2003 tuvo una tasa de mortalidad general del 9,6%. El síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), otro tipo de coronavirus, tiene una tasa de mortalidad del 35%.

Sin embargo, una gran proporción de los casos de coronavirus se consideran "graves" y, hasta ahora, muy pocas personas han salido del hospital después de recuperarse, según cifras oficiales.

Entonces, ¿cómo lo tratan los médicos?

No existen tratamientos específicos para los coronavirus, que van desde el resfriado común hasta el SARS. Pero al igual que el resfriado común, los médicos pueden tratar los síntomas, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS.

Te puede interesar Insólito: cada vez más personas asocian coronavirus con la cerveza Corona en búsquedas de Google

David Heymann, subdirector general de Seguridad de la Salud y Medio Ambiente de la OMS, dijo que los médicos se asegurarán de que los pacientes puedan respirar adecuadamente y de darles soporte vital si es necesario. Aparte de eso, el beneficio de mantener a las personas en el hospital sería aislarlas de la población general, para que no puedan infectar a otros.

¿Qué más pueden hacer los médicos?

La forma de detener un brote es averiguar con quién ha tenido contacto un paciente y tratar de evitar que propague el virus, dijo Heymann.

Los médicos pusieron a todas las personas con las que el paciente ha tenido contacto recientemente bajo "vigilancia de fiebre", dijo. Si esos contactos desarrollan fiebre, entonces se les realiza una prueba inmediata para detectar el virus, y luego es necesario rastrear a sus propios contactos. Los hospitales deben seguir las buenas prácticas, de modo que los propios médicos no estén ayudando a la enfermedad.

"Al rastrear contactos, identificar nuevos casos, aislar nuevos casos, eventualmente puede interrumpir la transmisión", dijo, y agregó que así fue como se controló el brote de SARS de 2003. "Esas son las cosas que puede hacer: limpiar las prácticas hospitalarias, asegurarse de que estén bien hechas para que no transmita en los hospitales y, al mismo tiempo, asegurarse de estar rastreando contactos e identificando a todos casos".

¿Qué pasa con las prohibiciones de viaje?

Las autoridades de Hong Kong, que limita con China continental, han establecido prohibiciones de viaje y les dicen a los residentes de Hubei y a quienes visitaron la provincia en los últimos 14 días que no pueden ingresar a la ciudad.

También han dicho que todas las instalaciones públicas, culturales y de ocio estarán cerradas "hasta nuevo aviso" en un movimiento para controlar la propagación del coronavirus de Wuhan. El martes, Hong Kong anunció que cerraría muchas de sus fronteras con China continental.

En China continental, el aislamiento se ha llevado a otro nivel.

Las autoridades chinas han cerrado el transporte dentro y fuera de Wuhan y al menos en otras 10 ciudades, poniendo en cuarentena a millones de personas. El alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, dijo a la cadena estatal CCTV el lunes que, aunque la historia no recuerde amablemente la medida, "creemos que mientras sea bueno para el control de la epidemia y la seguridad de las personas, estamos dispuestos a asumir cualquier responsabilidad de bloquear por la ciudad".

Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, una organización sin fines de lucro que investiga enfermedades infecciosas emergentes, calificó el movimiento como "audaz" y dijo que no carecía de riesgos políticos, pero que podría ser suficiente para ayudar a detener la propagación del coronavirus.

Es un movimiento que nunca antes se había hecho en tal magnitud, y ha provocado las críticas de algunos expertos.

Hubo cuarentenas más pequeñas durante el brote de ébola de 2014 en África occidental, pero eso provocó protestas violentas y desconfianza de las autoridades de salud pública, dijo Lawrence Gostin, profesor de derecho de salud global en la Universidad de Georgetown y director del Centro de Derecho Global de la Salud de la OMS, agregando que la medida podría incluso obstaculizar la respuesta al brote.

Te puede interesar Coronavirus: más de ocho millones de personas ven por streaming cómo China construye un hospital

Otros han advertido que puede ser imprudente para cuestiones logísticas. Las autoridades de salud de Wuhan dijeron anteriormente que los hospitales locales están abrumados, y la ciudad planea construir dos hospitales más en unos días.

"Los riesgos para la salud de las personas en la ciudad dependen de cómo lo están cerrando", dijo Heymann, refiriéndose a alimentos y suministros médicos. Aun así, se espera que la medida disminuya la cantidad de casos que llegan a otros países, agregó.

¿Qué pasa con las vacunas?

El siglo pasado, la viruela mató a unos 300 millones de personas, según el Foro Económico Mundial. Gracias a las vacunas, se convirtió en la primera enfermedad mortal en ser completamente eliminada.

Por lo tanto, no sorprende que los científicos quieran desarrollar una vacuna contra el coronavirus de Wuhan. Según Daszak, ya hay candidatos a vacunas, y los científicos de todo el mundo están trabajando para desarrollar una.

Pero incluso si los científicos desarrollan con éxito una vacuna, es posible que no esté lista a tiempo para tratar este brote.

Según el Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., pasarán unos meses hasta que comience la primera fase de los ensayos clínicos, y luego más de un año hasta que una vacuna esté disponible.

Heymann, de la OMS, dijo que es muy poco probable que alguna vacuna que se estudie durante este brote esté disponible pronto.

"Estarán disponibles si este brote continúa por un largo período de tiempo, pero nadie sabe qué pasará con este brote", dijo Heymann.

Incluso entonces, una vacuna no se puede usar para tratar a las personas con el virus, solo se puede administrar a personas que aún no han estado expuestas a él.

¿Debería la OMS declarar una emergencia sanitaria mundial?

Hasta ahora, la OMS ha decidido no declarar una emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC), aunque el Dr. Takeshi Kasai, director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, advirtió que "aún puede convertirse en una".

Un PHEIC se define como algo que constituye un riesgo de salud pública para otros estados debido a la velocidad de su propagación en el extranjero, lo que requiere una respuesta internacional coordinada. Si se declara un PHEIC, todos los estados miembros de la OMS deben cumplir con las recomendaciones del Comité de Emergencia de la OMS.

Te puede interesar Biocombustibles, en crisis: productores piden reunión urgente con Kulfas ante posibles despidos

La semana pasada, la OMS dijo que si bien el brote fue grave en China, aún no había alcanzado un nivel global. Pero la OMS también puede estar preocupada por crear pánico innecesario.

Durante el brote de SARS que infectó a más de 8.000 personas y mató a 774 en todo el mundo entre noviembre de 2002 y julio de 2003, la OMS advirtió a los visitantes que no viajaran a Hong Kong. En mayo de 2003, la OMS retiró ese aviso, pero Hong Kong permaneció en una lista de áreas afectadas hasta el 23 de junio de 2003.

Algunos consideraron que esa medida era una reacción exagerada, según un artículo publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine en agosto de 2003.

"En algunos círculos, se percibe que la OMS ha reaccionado de forma exagerada a la epidemia, causando pánico innecesario en la escena internacional y colocando barreras injustificadas en el camino de personas de áreas ‘infectadas’ que desean asistir a eventos tales como exhibiciones de negocios o actividades deportivas internacionales", decía el periódico.

Entonces, ¿qué puede hacer el público? ¿Son útiles las máscaras o tapabocas?

Las máscaras se utilizan tanto en Hong Kong y China continental que las existencias se están agotando.

El uso de máscaras ahora es obligatorio para quienes salen en público en Wuhan. El gobierno central chino ha pedido a los fabricantes de máscaras médicas que reanuden la producción durante el período del Año Nuevo Lunar. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, 30 fábricas han reanudado la producción y están haciendo 8 millones de máscaras cada día.

Pero todavía no está claro cómo se propaga el virus o si las máscaras lo detendrían, dijo Heymann.

"No hay evidencia de que esté circulando de una manera que un tapabocas pueda evitarlo", dijo. E incluso si la enfermedad puede propagarse por el aire, las máscaras podrían no ser completamente efectivas. "Las máscaras son muy difíciles de usar", agregó, y explicó que si hay un espacio de aire en la máscara, no funcionará.

¿Qué más se puede hacer?

Los expertos dicen que hay una cosa simple que puedes hacer: lavarte las manos.

Van Kerkhove, de la OMS, dijo que recomienda lavarse las manos con agua y jabón y estornudar en el codo, si tiene que estornudar.

Informar a las personas sobre qué buscar también es vital, según Heymann. Si una persona asintomática se presenta en un aeropuerto, es posible que no sean recogidos por las autoridades que solo realizan pruebas de detección de fiebre.

"Una frontera no detiene las infecciones, las personas pueden cruzar las fronteras mientras están en el período de incubación. Por lo tanto, la detección encontrará algunas, pero ciertamente no obtendrá otras", dijo Heymann.

"Entonces, lo importante en el examen de detección es decirle a las personas, no solo ‘nos estamos tomando la temperatura’, sino también darles algún tipo de notificación sobre a dónde ir en caso de que tengan fiebre".