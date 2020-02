El dramático momento en los Premios Estrella de Mar: actor se cortó las venas delante de sus hijos

La entrega de los Premios Estrella de Mar 2020 tuvo un momento de alta tensión cuando un actor hizo una proclama en el escenario y generó un escándalo

Una inesperada situación se produjo el lunes durante la entrega de los premios Estrella de Mar 2020 cuando el actor Marcos Moyano, subió al escenario y sorprendió a todos al sacar un cuchillo y cortarse las venas de su brazo izquierdo delante de sus dos hijos.

La dramática situación se dio luego de ganar el premio al mejor director por la obra "La Mueca".

Moyano fue al escenario, recibió el galardón junto a sus dos pequeños hijos y, de pronto, descubrió un cuchillo que tenía escondido en un trapo. Lo levantó y se cortó el brazo mientras agradecía de manera irónica al jurado haber reconocido al centro cultural Séptimo Fuego

"A mediados de enero salió la noticia que pedían que no nominaran al Séptimo Fuego. Somos los que pedimos que echen a Silvana Rojas -ex secretaria de Cultura de Mar del Plata- y los mismos que nos vendamos la boca porque prohibían hablar a los artistas", dijo mientras caía sangre por sus brazo.

Luego explicó que el día anterior a la ceremonia recibieron una llamada anónima pidiéndole que Viviana Ruiz, integrante de Séptimo Fuego, no estuviera en la entrega.

"Soy el Séptimo Fuego y el hijo de Viviana Ruiz. En mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz. Siempre vamos a estar denunciando estas cosas. Por mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz", continuó.

La situación se viralizó rápidamente por las redes sociales donde muchos usuarios se preguntaban si lo que había sucedido era real o no.

Luego del escándalo, Moyano aclaró que fue una actuación de protesta. "Era todo de utilería. Soy actor chicos y me había llegado la información de que había orden directa de no premiar al grupo ‘Séptimo fuego’ porque dicen que siempre somos los que armamos lío", concluyó.