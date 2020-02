ANSES: cuándo se cobra en febrero la jubilación y la Asignación Universal por Hijo

La ANSES publicó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones correspondientes al mes de febrero.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer en su página oficial el cronograma de pagos de todas las prestaciones correspondientes a febrero de 2020.

¿Cuándo se cobra? En dicho comunicado de ANSES, se incluyen jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, y de Desempleo, entre otras. Y estas son las fechas estipuladas, según el calendario:

1. Jubilaciones y pensiones

Haberes que no superen los $15.991



0 - 10 de febrero

1 - 11 de febrero

2 - 11 de febrero

3 - 12 de febrero

4 - 13 de febrero

5 - 13 de febrero

6 - 14 de febrero

7 - 17 de febrero

8 - 18 de febrero

9 - 19 de febrero



Haberes que superen los $15.991



0 y 1 - 20 de febrero

2 y 3 - 21 de febrero

4 y 5 - 26 de febrero

6 y 7 - 27 de febrero

8 y 9 - 28 de febrero

2. AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI: 0 - Pago en bancos: 10 de febrero - Pago en correo: 11 de febrero

DNI: 1 - Pago en bancos: 11 de febrero - Pago en correo: 12 de febrero

DNI: 2 - Pago en bancos: 11 de febrero - Pago en correo: 13 de febrero

DNI: 3 - Pago en bancos: 12 de febrero - Pago en correo: 13 de febrero

DNI: 4 - Pago en bancos: 12 de febrero - Pago en correo: 14 de febrero

DNI: 5 - Pago en bancos: 13 de febrero - Pago en correo: 17 de febrero

DNI: 6 - Pago en bancos: 14 de febrero - Pago en correo: 18 de febrero

DNI: 7 - Pago en bancos: 17 de febrero - Pago en correo: 18 de febrero

DNI: 8 - Pago en bancos: 18 de febrero - Pago en correo: 19 de febrero

DNI: 9 - Pago en bancos: 19 de febrero - Pago en correo: 19 de febrero

3. Asignación por embarazo

La ANSES también difundió en su sitio oficial las fecha correspondientes a febrero de 2020 para el Asignación por Embarazo:

4. Asignación por Prenatal y Maternidad

La ANSES también difundió en su sitio oficial las fecha correspondientes a febrero de 2020 para el cobro de la Asignación por Prenatal y Maternidad

5. Asignación: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

6. Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

7. Pensiones no contributivas

8. Desempleo

Préstamos a jubilados y beneficiarios de la AUH: cómo sacarlos

La Anses otorga un promedio de 2.260 préstamos diarios a jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras prestaciones sociales bajo las nuevas condiciones impuestas desde el cambio de Gobierno, que incluyen tasas de interés más bajas y una moratoria para las cuotas correspondientes a enero, febrero y marzo.



Como diera cuenta iProfesional, en diciembre, el organismo previsional dispuso que las tasas, tanto para los préstamos en vigencia como para los que se otorguen en el futuro bajasen del 42% al 31,5% en el caso de los jubilados y del 48% al 36% para los titulares de AUH y asignaciones familiares.

Préstamos para beneficiarios de prestaciones sociales y jubilados

Esa baja implica una reducción en las cuotas mensuales que pagan los beneficiarios entre un 21% y un 40% en el primer caso y entre 11% y 36% en el segundo.



Desde la aplicación de las nuevas tasas, lanzadas el 26 de diciembre pasado, la ANSES otorgó un promedio de 2.260 préstamos diarios por un monto promedio de $34.000. Hasta el 10 de diciembre, cada día se otorgaban en promedio 16.000 créditos, señala Infobae.



En esa baja se exhibe uno de los objetivos del gobierno apuntado a "desendeudar" a los beneficiarios de prestaciones sociales, bajo el criterio de que en el gobierno anterior existió un endeudamiento excesivo que terminaba dejando poco margen para disponer de los haberes. En esa línea, la relación cuota/ingreso se redujo del 30% al 20 por ciento.



"El objetivo es ir desendeudando progresivamente a los jubilados, reforzando el poder adquisitivo de los haberes mínimos y la AUH como se hizo con el bono de fin de año, lo que da por resultado que los beneficiarios mejoren sus ingresos de manera genuina, evitando recurrir al endeudamiento para poder afrontar sus necesidades elementales", explicaron desde la ANSES.



"De esta manera, se pone un límite real y positivo a la política de reemplazar ingresos genuinos por préstamos financieros a tasas elevadas", agregaron.



En la actualidad existen 5,5 millones de beneficiarios de ANSES que tienen créditos otorgados. De ellos, 1,9 millones son beneficiarios de la AUH, otro 1,7 millón son jubilados y pensionados, 830.000 son receptores de asignaciones familiares y los 738.000 restantes son beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).



Las cuotas de estos préstamos son pagadas mediante un descuento en el haber mensual, de manera que no hay posibilidad de que exista morosidad pero, a la vez, el beneficiario ve reducido su ingreso disponible.

AUH y Tarjeta alimentaria: cómo acceder

El gobierno encabezado por Alberto Fernández había anunciado en diciembre el lanzamiento de un plan para ayudar a las familias de niños pequeños a que puedan comprar todos los alimentos necesarios para su desarrollo. Esta tarjeta también alcanza a algunos beneficiarios que cobran la AUH.



Después de haber superado el período de prueba en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, la tarjeta comenzó a entregarse en distintos puntos del conurbano bonaerense, una de las zonas más azotadas por la profundización de la pobreza. Según la información oficial, se estima que en los próximos dos meses finalice la entrega de la tarjeta en todo el país, tal como había prometido el Gobierno.

La Tarjeta Alimentaria, para algunos beneficiarios de la AUH

La tarjeta se le dará a tres grupos de personas. Por un lado, a las madres de niños menores de 6 años; por otro, a las mujeres a partir del tercer mes de embarazo; por último, a todas las personas discapacitadas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).



A todos ellos se les da una tarjeta del Banco Nación, que no permite sacar dinero, pero sí comprar los alimentos que la familia consuma.



Los montos de las tarjetas serán de dos tipos. Por un lado, a quienes tengan un solo hijo menor a seis años, se les dará un monto mensual de $4000; por otro, quienes tengan dos o más hijos recibirán una suma total de $6.000.



Es importante tener en cuenta que, según se había anunciado, las compras que se hagan con la tarjeta serán monitoreadas para poder asesorar a la persona o a la familia en su nutrición. "Cuando la persona compra queda registrado qué compró y ahí hay un conjunto de nutricionistas y promotores de la salud que la orientan en relación a qué comprar para alimentar a sus hijos", había asegurado el titular de la cartera.

Cómo se obtiene la tarjeta

Como diera cuenta iProfesional, el primer paso para consultar si se puede acceder o no a este beneficio es entrar al padrón disponible en el sitio del Ministerio de Desarrollo Social. Allí se deberá ingresar el número de documento y el sistema dirá si la persona puede o no obtener la tarjeta.



Por otro lado, el retiro de la tarjeta se hará a través de Anses. Los beneficiarios recibirán un mail o mensaje de texto donde se indicará la fecha, hora y lugar al que deben concurrir para la entrega.



El esquema es por semanas y por municipios. Ya se entregó en:



-Semana del 20 de enero: La Matanza, Avellaneda, Almirante Brown, Hurlingham, San Fernando, San Martín y Morón.



-Semana del 27 de enero: Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes.



-Semana de 3 de febrero: Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela.

En la semana del 10 de febrero se entregará en: San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui.