Polémica por el despido de dos testigos clave que declararon contra el presidente de EE.UU. en el juicio político

Se trata del embajador ante la Unión Europea y el asistente del Consejo de Seguridad Nacional. Dieron un crítico testimonio hacia el presidente de EE.UU

El embajador de EE.UU. ante la Unión Europea, Gordon Sondland; y el asistente del Consejo de Seguridad Nacional, Alexander Vindman, fueron despedidos tras sus testimonios críticos hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su juicio político.

"Se le pidió que se fuera por decir la verdad". Así describió el abogado del teniente coronel Alexander Vindman el despido de su cliente este viernes de la Casa Blanca tras haber testificado en el reciente juicio político contra Donald Trump.



Solo horas después, se supo que Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, también fue cesado de su cargo.



Ambos se convirtieron en testigos cruciales del juicio que perseguía la destitución del presidente estadounidense cuando comparecieron en la Cámara de Representantes y criticaron abiertamente la famosa llamada telefónica realizada por Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en julio del pasado año.



En aquella comunicación, el estadounidense sugirió a su homólogo ucraniano que investigara a su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por sus negocios en el país europeo.



Sin embargo, Trump fue absuelto este miércoles gracias a la mayoría de su Partido Republicano en el Senado, que rechazó los cargos de abuso de poder y obstrucción d al Congreso .



Ambos despidos, que llegan solo dos días después del final de juicio, despertaron duras críticas de quienes consideran que se trata de una venganza de Trump por sus declaraciones.



El Departamento de Defensa, sin embargo, había asegurado que no toleraría "ninguna represalia" contra el militar Vindman por su testimonio.

¿Cómo fueron despedidos tras el juicio político?

El abogado de Vindman, asistente del Consejo de Seguridad Nacional y experto en temas de Ucrania, le dijo a la BBC que su cliente había sido "escoltado fuera de la Casa Blanca, donde sirvió debidamente a su país y a su presidente".



"Se le pidió a Vindman que se fuera por decir la verdad. Su honor y su compromiso con lo correcto asustó a los poderosos. "El hombre más poderoso del mundo (...) ha decidido vengarse", agregó.

Junto a Vindman, su hermano gemelo Yevgeny también fue despedido del Consejo de Seguridad Nacional, donde trabajaba como abogado, según medios estadounidenses.



Está previsto que ambos regresen al Pentágono.



Por su parte, Sondland hizo público su despido a través de una declaración de su abogado. "Me informaron hoy que el presidente tiene la intención de retirarme de forma inmediata como embajador de EE.UU. en la Unión Europea".



Sondland agradeció a Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo, por haberle dado la oportunidad y por el apoyo recibido durante su labor como embajador.



"Estoy orgulloso de nuestros logros. Nuestro trabajo aquí ha sido lo más importante de mi carrera", añadió.

¿Qué molestó a Trump de sus testimonios?

Durante el juicio político, Vindman declaró que estaba "preocupado" después de escuchar la llamada telefónica que Trump realizó el año pasado al presidente de Ucrania y que calificó de "inapropiada".



La llamada fue el detonante para iniciar el impeachment contra Trump, dado que los demócratas consideraron que el presidente había condicionado la ayuda estadounidense a Ucrania a cambio de favores políticos.



Cuando se le preguntó cómo había superado su temor a represalias por testificar, Vindman respondió: "Porque esto es Estados Unidos... y aquí, lo correcto es lo que importa ".



Aún más contundente fue Sondland al afirmar que sí se presionó a Ucrania para que investigara a los Biden como condición para un "relanzamiento" de las relaciones entre Washington y Kiev.



"¿Hubo aquí un quid pro quo (la promesa de recibir algo a cambio de un favor)? Como he testificado previamente, con relación a la llamada solicitada por la Casa Blanca y el encuentro en la Casa Blanca, la respuesta es sí", declaró tajante.



Sondland además aseguró que "todos sabían" de esa estrategia.



Trump nunca ocultó su malestar por el testimonio de Vindman al considerarlo desleal por su pronunciamiento durante el juicio.



"No estoy contento con él . ¿Crees que se supone que tengo que estar contento con él? No lo estoy", dijo este viernes a periodistas.

Según fuentes de la Casa Blanca, Vindman ya esperaba ser transferido en el Consejo de Seguridad Nacional.



Desde hace semanas, el militar había dicho a sus colegas que estaba listo para ser ubicado de nuevo en el Departamento de Defensa, donde conserva su puesto de soldado en servicio.



Este viernes, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, dijo que su departamento da la bienvenida a todo su personal que regresa tras haber realizado otras funciones de manera temporal.



"Y como dije, protegemos a todos los miembros de nuestro servicio de represalias o cosas similares", agregó Esper.



Esta promesa ya había sido realizada por el Departamento de Defensa el pasado mes de diciembre. Lo hizo a través de una carta de respuesta al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien mostró su preocupación por que Vindman pudiera sufrir consecuencias por su testimonio.



"El departamento no tolerará ningún acto de represalia" contra Vindman, se lee en la misiva.

Reacción tras la decisión

"Esto es vergonzoso, por supuesto", dijo en un comunicado Eliot Engel, presidente demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Represnentantes. "Pero esto también es lo que deberíamos esperar de un presidente acusado cuyo partido ha decidido que está por encima de la ley y que no debe rendir cuentas a nadie" , agregó.



El congresista republicano Thomas Massie, sin embargo, aseguró que él también habría despedido a Vindman.



"Es un soplón, no un denunciante. ¡El actual comandante en jefe no recibe órdenes de un teniente coronel!" , afirmó