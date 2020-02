La Justicia de Mar del Plata busca a Caniggia por estafas hechas con un celular a su nombre

Dos víctimas fueron embaucadas por personas que les quitaron u$s70.000 y 2.800. La línea desde donde hicieron los engaños estaba a nombre del ex futbolista

Una línea de celular registrada a nombre del exjugador de fútbol Claudio Paul Caniggia estuvo involucrada en una serie de estafas realizadas en Mar del Plata en la que las víctimas perdieron miles de dólares.



Estas estafas ocurrieron en septiembre del año pasado. Fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos aseguraron que entre el 3 y 16 de septiembre se registraron unos 200 llamados a teléfonos fijos desde una línea registrada de Caniggia.



Esos llamados, en su inmensa mayoría tuvieron una duración de no más de 10 o 20 segundos. Sin embargo, en algunos la persona que atendió el llamado habló y esa charla la llevó a caer en un "cuento del tío", según el Diario La Capital.



Según denunciaron las víctimas, el 6 de septiembre, una mujer de unos 80 años recibió un llamado, que duró unos 10 minutos. En ese tiempo la mujer fue engañada por un hombre que decía ser su nieto y que necesitaba que le diera los ahorros, porque "los dólares viejos saldrían de circulación" y había que cambiarlos. Ante esta situación, la mujer confió en esa voz que decía ser su nieto y entregó a otro hombre 70.000 dólares.



Unos días después, el 11 de septiembre. Desde la misma línea registrada al nombre de Caniggia llamaron a otra jubilada, madre de una escribana y le hicieron el mismo "cuento del tío". La mujer tampoco desconfió y entregó 2.800 dólares.



Esta mecánica no es nueva para los investigadores. Jubilados que viven solos, que tienen teléfonos fijos y son llamados por estafadores que inventan alguna excusa relacionada con la economía: dólares que salen de circulación, pesos que salen de circulación, la posibilidad de un corralito. Lo que sea les sirve.



En estos dos casos, los investigadores destacaron que los llamados hechos por la línea a nombre de Caniggia ocurrieron en un período menor a las dos semanas. Con la particularidad de que el primer caso la llamada fue hecha desde Neuquén y la segunda desde La Plata.



El fiscal que investiga el caso, Javier Pizzo, citó a declarar a Caniggia, al estar registrado como titular de la línea prepaga de donde vinieron los celulares, pero aún no ha podido tener el testimonio del exjugador de fútbol, quien está representado por el reconocido estudio de Fernando Burlando.



Los investigadores descartan que Caniggia esté involucrado en las estafas, pero necesitan su testimonio para agregar a la causa.



"Estas maniobras se inician desde un llamado teléfono, desde líneas prepagas que registran titularidades falsas que no permiten identificar a los autores", explicó el fiscal Pizzo, como un modus operandi que se repite en las estafas.



Para el fiscal Pizzo, a pesar de que a raíz de que en 2016 el Poder Ejecutivo Nacional decretara la "emergencia de seguridad pública" y se reglamentara la nominatividad y validación de identidad de todos los usuarios de celulares, la misma no alcanza.



"Pese a esas modificaciones, vemos que hay cierta laxitud en cuanto a establecer ciertos requisitos para que las empresas prestatarias de servicios brinden líneas prepagas", dijo el fiscal y agregó: "No alcanza esa nomiatividad que se pidió oportunamente, porque las líneas son entregadas a personas que plantean identidades falsas. Así tenemos líneas utilizadas en delitos que pertenecen a personas muy famosas y que no tienen conocimiento que están a su nombre".



Ante esta situación, desde la Fiscalía de Delitos Económicos le solicitaron al fiscal general de Mar del Plata que oficie a los ministerios de Seguridad y Justicia, tanto de la Nación como de Provincia, y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para poder revisar las exigencias a la hora de sacar líneas prepagas.



El fiscal también destaca que las investigaciones en estos casos son muy complejas, ya que en la mayoría de las estafas el llamado proviene de otra provincia. Es decir, que esto también demuestra que se trata de bandas organizadas y con una operatividad que incluye personas en Mar del Plata y otras en otro lugar desde donde se hacen los llamados. "Evidentemente estas maniobras necesitan la participación de muchas personas y cuentan con un alto grado de organización", concluyó el fiscal.



Pizzo reconoce que desde la Fiscalía de Delitos Económicos están "preocupados" por la "reiteración de estos casos que atacan a unas víctimas que están en situación de vulnerabilidad".



"En estos casos las víctimas son mayores de edad que viven solas. Por lo que la responsabilidad de quienes operamos en el sistema penal es doble", expresó Pizzo y destacó: "Por el gran gran perjuicio económico, no solamente afectan a las víctimas, sino a toda su familia".



Según números de la Fiscalía de Delitos económicos, las 15 estafas a modo "cuento del tío" más importantes que se registraron en los últimos 12 meses ascienden a un monto que supera el millón y medio de dólares.



Solo con estos 15 casos, en Mar del Plata los estafadores pudieron hacerse con 1.695.340 dólares, con estafas que van entre los 70.000 y 600.000 dólares.