Un sector de la UTA anunció un paro de colectivos para este martes: qué líneas se verán afectadas

Todavía no se sabe el nivel de acatamiento que tendrá, aunque ya se anunció que al menos 70 líneas no circularán en el área metropolitana

La circulación de colectivos podría restringirse este martes a partir del paro lanzado por un sector gremial disidente de la UTA.

En una muestra de las tensiones vigentes dentro de la UTA, el secretario general de este gremio, Roberto Fernández, desautorizó el paro anunciado y dijo que habrá circulación normal del servicio en todo el país. Además, aclaró que la paritaria está encaminada con el sector patronal.

El paro es impulsado por el dirigente Miguel Bustinduy, miembro de un grupo opositor a la conducción de la UTA Fernández, en reclamo de mejoras salariales y mayor seguridad para los choferes.

La medida, que tendrá -según anunció el sector sindical que lo propone- una duración de 24 horas, afectará a más de 70 líneas de colectivos del área metropolitana que interrumpirán su servicio.

"La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del Gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas. Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores", dijo Bustinduy.

El dirigente confirmó que mantienen conversaciones con delegados de todo el país para que se sumen a la medida y agregó que los choferes no descansan las 12 horas reglamentarias y "después dicen que somos asesinos".

Otro de los reclamos pone el foco en la incertidumbre en cuanto al cierre de la paritaria 2019 y la falta de pago de la suma de $3.000 decretada por el Gobierno. El dirigente aclaró que no se trata de una medida en contra del Gobierno, sino que por el contrario es para "respetar lo que hace el Gobierno".

A mediados de diciembre, hubo un violento enfrentamiento entre ambas facciones en la sede gremial en Balvanera, por lo que hubo ocho heridos y destrozos en el edificio.

Además, Bustinduy se distanció del líder del gremio Fernández al asegurar que los "proscribió" y los dejó "afuera de las elecciones".

"No tiene legitimidad porque los compañeros no lo votaron. El Gobierno le sacó dos resoluciones judiciales y es secretario por la justicia, no por el voto de los compañeros", concluyó.

Las líneas del área metropolitana afectadas son: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177 y 188.

A nivel municipal las líneas que paran son: 256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 373 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 540 y 543.