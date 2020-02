Derechos de los viajeros por el coronavirus: cancelaciones, reembolsos y otros consejos de viaje

Las aerolíneas están relajando sus políticas y algunas de las principales cadenas de hoteles están renunciando a las tarifas de cancelación

La propagación del nuevo coronavirus tiene nerviosos a los viajeros de todo el mundo. Aún se desconoce mucho sobre el brote, pero las autoridades de salud están pidiendo precaución.



Los viajeros que cruzan el mundo deben estar al tanto del virus, mantenerse alejados de las áreas fuertemente impactadas y ejercer los mismos tipos de medidas preventivas que usarían para evitar la gripe y otras enfermedades.



Hasta el momento se han confirmado más de 81.200 casos en 41 países y regiones y casi 2.800 muertes en todo el mundo.



Esto es lo que los viajeros deben saber sobre el brote de virus, según un informe de CNN.

Los viajes aéreos son parte de la forma en que los virus se propagan

Para partes del mundo fuera de la región muy afectada, es probable que los viajes aéreos tengan mayor riesgo, dice el Dr. Yoko Furuya, debido a la mayor probabilidad de encontrarse con viajeros internacionales de áreas con alta incidencia del virus.



"Cuando se trata de la propagación global de los brotes, los viajes aéreos generalmente se transmiten rápidamente de un país a otro", señala Furuya, profesor asociado de medicina en la división de enfermedades infecciosas del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

Cada vez más países realizan controles al ingresar a su territorio



Por su parte, el doctor William Schaffner, profesor de Medicina en la división de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, dice que la propagación de enfermedades respiratorias de invierno en los aviones siempre es una preocupación. "Más de una vez, estoy bastante seguro personalmente de que he adquirido un virus de invierno en el avión mientras viajaba o trabajaba en aeropuertos abarrotados", agrega.

Lavarse las manos es una fuerte defensa; las máscaras son menos efectivas

Schaffner ha recibido muchas preguntas sobre si las personas deben usar máscaras para evitar infecciones.



Según él, esto es culturalmente muy común en Asia, pero dice que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos no lo recomiendan para el público en general porque "la base científica que muestra que las personas en la comunidad que usan máscaras en realidad tiene algún beneficio es muy delgada y cuestionable".



Se pueden usar máscaras respiratorias más ajustadas en entornos médicos, pero generalmente no son prácticas para el público en general, dice Schaffner.



La buena higiene de las manos es una mejor defensa.

Es poco probable que la mayoría de los seguros de viaje cubran esta situación

Las aerolíneas están relajando sus políticas y algunas de las principales cadenas de hoteles están renunciando a las tarifas de cancelación, pero recuperar todos los costos asociados con los viajes cancelados debido a los temores de coronavirus está lejos de estar garantizado.



Un brote de un virus no está cubierto por la mayoría de las pólizas de seguro de cancelación de viaje estándar, de acuerdo con TravelInsurance.com.



"Sin embargo, para quienes compraron una actualización opcional de Cancelar por cualquier motivo (CFAR), puede estar disponible alguna medida de protección de cancelación de viaje", según Stan Sandberg, cofundador de TravelInsurance.com.



"Para aquellos que tienen una póliza de seguro de viaje existente, deben comunicarse con sus proveedores de seguro de viaje para averiguar si sus planes tienen alguna cobertura", aconseja Sandberg.

Sobre los viajes a los lugares en riesgo

La advertencia de viajes a China por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos está en el nivel más alto: Nivel 4, es decir, NO viaje.



El aviso de viaje de los CDC también se encuentra en el nivel más alto para China y Corea del Sur, instando a los viajeros a evitar todo viaje no esencial al país.



Los CDC emitieron nuevas advertencias de viaje para y Japón, Irán e Italia relacionadas con el coronavirus fuera de China continental. La agencia de salud puso avisos para esos tres lugares en alerta Nivel 2, aconsejando a los viajeros que "practiquen más precauciones". Y en Hong Kong, hay alerta de viajes Nivel 1, que se refiere a las precauciones habituales de cuidado.



Estas precauciones incluyen evitar el contacto con personas enfermas y limpiarse las manos regularmente y a fondo. La agencia también aconseja a las personas que busquen asesoramiento médico si han pasado tiempo en Hong Kong o Japón durante las últimas dos semanas y se sienten enfermos con fiebre o síntomas respiratorios.



El Reino Unido y Canadá se encuentran entre otras naciones que han emitido advertencias de viaje para China.



La Organización Mundial de la Salud declaró que el nuevo brote de coronavirus era una emergencia de salud pública de interés internacional, luego de que un comité de emergencia se reuniera el 30 de enero en Ginebra.

Varias aerolíneas suspenden vuelos a China

Las aerolíneas de todo el mundo han cancelado vuelos en medio del brote.



La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que la pérdida total de ingresos globales para las aerolíneas podría ser de 29.300 millones de dólares debido al coronavirus.

Delta Air Lines ha suspendido vuelos entre Estados Unidos y China hasta al menos el 30 de abril.



American Airlines también suspendió vuelos entre Estados Unidos Y China hasta el 28 de marzo. American también ha cancelado algunos vuelos a Hong Kong.



Otras aerolíneas, incluidas British Airways, Lufthansa, Air France, Air Asia, EgyptAir, Cathay Pacific, Air India y Finnair han recortado o suspendido el servicio de manera similar.



Muchas aerolíneas han ofrecido exenciones en las tarifas de cambio o la opción de cancelar el vuelo a cambio de crédito para vuelos en el futuro.



Los viajeros con planes futuros deben consultar con sus aerolíneas y buscar avisos publicados en los sitios web de las aerolíneas.

Consejos para los viajeros que no pueden evitar viajar a China

Los viajeros que no pueden retrasar el viaje a China deben tomar precauciones mejoradas evitando el contacto con personas enfermas, animales y mercados de animales y lavarse las manos con frecuencia y de manera exhaustiva, recomiendan los CDC.



Los CDC recomiendan lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol cuando no hay agua y jabón disponibles.



Los CDC también recomiendan discutir los viajes a China con tus proveedores de atención médica y señalan que los adultos mayores y los viajeros con problemas de salud subyacentes pueden estar en mayor riesgo.



Los viajeros que han visitado China en las últimas dos semanas y que se sienten enfermos con fiebre, tienen tos o dificultad para respirar deben buscar tratamiento de inmediato y llamar con anticipación para informar a los proveedores médicos sobre los viajes recientes a China y sus síntomas.



Los CDC también aconseja a los viajeros potencialmente infectados que eviten el contacto con otras personas, que no viajen enfermos y que se aseguren de cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel o la manga (no las manos) al toser o estornudar.



Algunas de las precauciones anteriores se aplican a todos los viajeros, particularmente durante la temporada de enfermedades respiratorias de invierno.

Los casos de los cruceros

Con más de 600 casos de coronavirus diagnosticados a bordo, el crucero Diamond Princess ha sido el sitio del mayor brote de virus fuera de China continental.



Hace algunas semanas, se confirmaron las muertes de dos pasajeros de Diamond Princess, un hombre y una mujer de unos 80 años.



Cientos de pasajeros desembarcaron el Diamond Princess en Yokohama, Japón, la semana pasada después de una cuarentena de dos semanas.



El Departamento de Estado de Estados Unidos evacuó a más de 300 ciudadanos estadounidenses y sus familiares inmediatos de Diamond Princess a través de vuelos chárter el 16 de febrero.



De esos pasajeros, 14 dieron positivo por el virus después de haber desembarcado del barco y fueron aislados en un " área de contención en el avión de evacuación ", según una declaración del Departamento de Estado.



La mayoría de los pasajeros estadounidenses evacuados permanecerán en cuarentena en los Estados Unidos durante 14 días en bases militares en California y Texas. Algunos de los que dieron positivo fueron transferidos al Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha.



Otro crucero, el Westerdam de Holland America, fue rechazado de varios países asiáticos por temor a los coronavirus antes de poder atracar en Camboya el 14 de febrero.



Aunque inicialmente no se detectaron casos de coronavirus al desembarcar, uno de sus pasajeros dio positivo por el coronavirus durante una escala en Malasia al día siguiente.



En un comunicado, Holland America Line confirmó el caso del virus, pero insistió en que todos en el barco habían sido examinados el 10 de febrero, cinco días antes del diagnóstico positivo.

Precauciones sobre líneas de cruceros

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) ha emitido protocolos mejorados para sus miembros en un esfuerzo por prevenir la introducción de la enfermedad a bordo de los barcos.



"La salud y seguridad de los pasajeros y la tripulación de los cruceros es y sigue siendo la prioridad número uno de CLIA y sus líneas miembro, que representan más del 90% de la capacidad de cruceros oceánicos en todo el mundo", dijo CLIA en un comunicado.



"Los miembros de CLIA deben denegar el embarque a todas las personas que hayan viajado, visitado o transitado por aeropuertos en China, incluidos Hong Kong y Macao, dentro de los 14 días antes del embarque", se lee en una de las pautas de la organización.



También se señala que se denegará el embarque a cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien sospechoso de tener coronavirus.



Las líneas de cruceros individuales también tienen sus propias políticas y procedimientos de detección para evitar la introducción de la enfermedad.



Los asesores de viajes están viendo la mayor preocupación entre los viajeros con viajes planeados a Asia en los próximos meses.



Incluso en Asia, la probabilidad de encontrarse con alguien que haya estado expuesto al virus es asintomática al subir al barco y desarrollar síntomas en el transcurso de un viaje es "muy, muy baja", según el doctor John Lynch, quien tiene especialidades en enfermedades infecciosas y medicina de viajes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.



"Creo que hay un riesgo extremadamente bajo de contraer nuevo coronavirus en un crucero", dijo Lynch.

Los cruceros desde y hacia China continental han sido cancelados, de acuerdo con Cruise Critic, una comunidad de cruceros en línea y un sitio de revisión. Muchos otros viajes en la región han sido modificados o cancelados debido a preocupaciones de virus.



El barco Diamond Princess en cuarentena será desinfectado e inspeccionado y no volverá a navegar hasta el 29 de abril, anunció Princess Cruises.

Estados Unidos intensifica las precauciones para detener la propagación del virus

Cualquier ciudadano estadounidense que haya estado en la provincia china de Hubei en los últimos 14 días está sujeto a hasta 14 días de cuarentena obligatoria al regresar a los Estados Unidos, de acuerdo con las normas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional a principios de febrero.



Los ciudadanos estadounidenses que han estado en el resto de China continental en los últimos 14 días deben someterse a una inspección en uno de los 11 aeropuertos estadounidenses designados y hasta 14 días de auto-cuarentena.



Las nuevas reglas también significan que a la mayoría de los extranjeros que estuvieron recientemente en China se les negará temporalmente la entrada a los Estados Unidos.