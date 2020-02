¿Por qué está enojado el Presidente con la Corte Suprema de Justicia?

El presidente Alberto Fernández criticó la administración económica del tribunal y acusó a Cambiemos de "colonizar" la Justicia

El presidente Alberto Fernández apuntó contra la oposición tras la tensa sesión del jueves en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo logró la media sanción del proyecto para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos. Y criticó por primera vez a la Corte Suprema, en especial por la administración económica del Poder Judicial.



"Ustedes van a los tribunales y ven a la gente trabajando en condiciones infrahumanas, absolutamente sobrepasados. ¿Cómo puede ser que tengan un plazo fijo de 40.000 millones de pesos? Ese es ahorro de la Corte, lo que les sobra de presupuesto. Explíquenmelo. Yo no lo entiendo. Tienen los sueldos que tienen, ahorran 40.000 millones de pesos", dijo, en una entrevista con Radio 10.



A los opositores los acusó de "colonizar" la Justicia: "Yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que ellos han puesto tengan que jubilarse. Es asombroso lo que han hecho".



En diferentes tramos de la entrevista, el Presidente se mostró ofuscado contra la oposición. "Hicieron lo que quisieron en la Justicia -exclamó Fernández-. Manejaron el Consejo de la Magistratura de un modo patético. Y ahora vienen a explicarme a mí. Pero tienen un problema: que yo de este tema sé".



Enojado, el mandatario continuó: "A mí, no. ¡A mí, no! Yo sé cómo funciona la Justicia. Yo lo único que estoy intentando es mejorarla".



Los diputados de Juntos por el Cambio se retiraron el jueves de la sesión tras descubrir que entre quienes habían dado el quorum figuraba Daniel Scioli, quien ya había sido designado embajador en Brasil, según La Nación.



El peronismo aprovechó que la renuncia de Scioli como diputado todavía no había sido votada y lo sumó a sesión. De lo contrario, no hubiera tenido el número necesario.



El titular del bloque opositor, Mario Negri, dijo que el oficialismo se negó a incorporar una garantía para evitar una renuncia masiva de magistrados y lo atribuyó al deseo del Gobierno de forzar vacantes en la Justicia.



"No queríamos que se produjera una fuga masiva de jueces", dijo Negri en declaraciones a Radio Mitre, y señaló que "en las últimas semanas hubo un nivel de tensión institucional fuerte".



Sobre el proyecto de ley, el Presidente justificó la medida con el argumento de que en la Argentina "la jubilación promedio es de 24.000 pesos", por lo que "estos regímenes son insoportables: las jubilaciones de los jueces rondan los 300.000 pesos en promedio. Son un costo muy alto para el Estado".



Y, tras ejemplificar que un juez de la Corte gana tres o cuatro veces mas que el presidente de la Nación, Fernández apuntó contra los magistrados que amenazan con jubilarse para acogerse al régimen que será reemplazado. " Si es más importante beneficiar sus bolsillos antes que dar el servicio de justicia al país, tienen el derecho a hacerlo. Yo no tengo ningún interés en que los jueces renuncien y se vayan", dijo.



Fernández presentará mañana su proyecto de reforma judicial ante la Asamblea Legislativa. Tendrá apoyo en las calles: la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que conduce Gerardo Martínez, y los gremios que integran la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky, entre otras organizaciones, se movilizarán al Congreso para "acompañar" al Presidente durante su mensaje.