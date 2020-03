Luego de confirmarse el primer caso de coronavirus, las redes no perdonaron al ministro de salud

En enero, cuando el virus aún no había salido de China, el funcionario había dicho que había ninguna posibilidad de que exista el coronavirus en el país

El ministro de Salud, Ginés González García, había asegurado que no había "ninguna posibilidad" de que exista el coronavirus en el país.



Como era de esperar, en las redes sociales no olvidaron estas declaraciones, por lo que rápidamente se replicaron cientos de críticas e incluso de "memes" en los que le piden la renuncia.

CONFERENCIA DE PRENSA EN VIVO https://t.co/6t2MFOLwou — Gines González García (@ginesggarcia) March 3, 2020

"Bienvenido a la Argentina"

Los cientificos K

van a mandar sus gladiadores de la ciencia CAMPORA

a luchar contra el virus! pic.twitter.com/FVmBFZkVKR — ???? Dyan ???? ... (@DyanPreeti) March 3, 2020

Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Gordo panza de agua. pic.twitter.com/HXH3RqYt8W — PATAGONIA (@OPatagonico) March 3, 2020

"El Coronavirus no funciona en verano, está circunscrito a un país enorme como China, somos el país más distante y no tenemos vuelos directos. No veo que pueda darse la llegada a la Argentina".



Quién lo dijo? El Ministro de Salud de Argentina, Ginés González García ???????? pic.twitter.com/gBOftUHw4Q — EL ANTI OPERETA (@ChauOperetaK) March 3, 2020