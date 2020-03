Este fue el polémico comentario de Víctor Hugo Morales sobre el coronavirus que generó críticas

El periodista y conductor dio su opinión sobre este virus, y lo comparó con otro tipo de enfermedades que cuestan más vidas a nivel global

Durante este viernes por la mañana, el periodista Víctor Hugo Morales arrancó en su programa radial La Mañana en AM 750 refiriéndose al coronavirus.

"Uno duda entre la sensación personal, la de no temerle al coronavirus", fueron sus primeros comentarios de la jornada.

"Cuando uno mira el tipo de enfermedades que provocan muertes en el mundo, este virus está en el puesto número 20. La tuberculosis es lo que más mata en el mundo. La Hepatitis B, la neumonía, el sida", dijo el conductor comparando el Covid-19 con otros males.

Tras una lista de enfermedades "más peligrosas", señaló: "Está todavía el sida en el cuarto lugar, eh. La malaria, la influenza y así sucesivamente, hasta llegar al coronavirus más o menos en el puesto mencionado. Por ejemplo, la tuberculosis provoca por día 3.014 muertes, la Hepatitis 2430 y este nuevo virus 55. Esta es la realidad".

"Si la tuberculosis tuviera la misma prensa, todos los canales también estaríamos hablando de tuberculosis que mata mil veces más que el coronavirus. Hay que decirle a la gente no entremos tan, pero tan en pánico", continuó.

"Por supuesto que al aumentar los casos y al propagarse, todos estos números aumentarán y por día va a morir más gente. Pero con toda franqueza, a mi me cuesta muchísimo afiliarme al temor. A título personal, no lo voy a hacer", advirtió.

Y agregó un fuerte comentario sobre el brote del virus que despertó polémicas: "No voy a tomar ninguna medida, salvo que me sienta mal y por precaución hacia los otros lo tenga que hacer. Pero no pienso tomar otro camino que el de vivir frente a esto".



La realidad es que por el covid-19, ya murieron en el país dos personas y hay más de 30 infectados. El día anterior a su editorial, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habían anunciado la suspensión de recitales, shows y eventos deportivos multitudinarios por el avance del brote. Y el mismo Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por un año, entre otras medidas.