Por ahora, no habrá cuarentena generalizada: "Puede generar un enorme conflicto", dijo el Presidente

El Presidente anunció una serie de medidas después de la reunión en la que analizó los pasos a seguir para frenar la propagación del virus

El presidente Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases, el cierre de fronteras y la disposición de licencias para mayores de 65 años, como alguna de las medidas para detener la propagación del Covid-19. Fue tras la reunión con sus ministros en la residencia de Olivos.

"Vamos a suspender las clases hasta el 31 de marzo", precisó Alberto Fernández, aunque aclaró que "las escuelas no van a estar cerradas".



"Tenemos que tratar de que no se convierta en un virus autóctono", argumentó el Presidente.



Fernández precisó que se cerrarán las fronteras del país durante los "próximos 15 días" porque "el episodio del coronavirus ya no viene sólo de Europa sino que afecta a países limítrofes y a nosotros mismos".



"Por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo", explicó el mandatario aclaró que quedan exceptuados de esa restricción los "argentinos nativos o residentes en Argentina".



El presidente agregó que el Gobierno dispuso el "licenciamiento de todas las personas mayores de 65 años" para que "se queden en sus casas, tranquilas y disfruten" de sus hogares, lejos de la posibilidad de contagio de coronavirus.



Asimismo, indicó que "vamos a asignarles horarios de atención específicos en lugares como bancos y centros de salud para que no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente".

Te puede interesar ¿Se puede comparar la pandemia de coronavirus y la gripe de 1918?

Y, al momento al referirse sobre la posibilidad de avanzar con una cuarentena para todos los ciudadanos del país, Alberto Fernández adelantó que finalmente no está en estudio: "Una cuarentena generalizada para el país es mucho".

"Si paro por 14 días la producción de alimentos voy a generar un enorme conflicto en la Argentina. Es un tema que analizamos pero que tiene muchas consecuencias económicas negativas y que ni siquiera ayudan a resolver la pandemia", explicó.

Te puede interesar Coronavirus: las impactantes imágenes del lugar donde se originó la pandemia

De esta manera, el Presidente desestimó lo que había anticipado durante la mañana, cuando reconoció que estaban analizando la posibilidad de hacer un corte para darle la posibilidad a la gente de quedarse en su casa. Una serie de días donde digamos: ‘Durante este plazo todos se quedan en su casa’. Está avanzado, estamos buscando el momento", sostuvo el Presidente en diálogo telefónico con los periodistas Antonio Novas y Romina Calderaro en Radio 10.

"Si nosotros lográramos que durante una semana entera todos se quedaran en sus casas y las calles se vaciaran, bueno. Pero para hacer esto también hay que tener en cuenta que tiene consecuencias económicas".



"Todo lo que pueda hacer por la gente por no circular es mejor que lo haga. Si se puede quedar en su casa, quédese. Si en el trabajo toleran su ausencia, quédese. El virus circula porque nosotros circulamos", había agregado Fernández cuando fue consultado sobre si se evalúan medidas para controlar el avance del virus en trenes, subtes y colectivos.



"Si nos subimos a un transporte público y alguien tose o estornuda cerca nuestro es muy posible que el virus llegue a nosotros. Si alguien tose, se tapa con la mano y toca el pasamano el virus puede sobrevivir 6 horas en ese pasamos de metal y si alguien toca ahí es muy posible que lo contraiga", explicó. "Entonces todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas (estar en la calle, tomar el transporte, ir al teatro, ir al cine) bienvenido sea", dijo.