El Gobierno refuerza el "operativo retorno": Aerolínas anunció segundo vuelo especial desde Miami

La compañía ha dispuesto también un operativo de contingencia con una línea especial vía WhatsApp, así como a través de su call center

Aerolíneas Argentinas anunció un nuevo vuelo especial desde Miami el jueves 19 de marzo para traer de regreso a los argentinos que se encuentran allí y no pudieron abordar un vuelo antes del comienzo de la restricción dispuesta por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus.



El vuelo AR1305 partirá este jueves a las 18.40 desde el aeropuerto de Miami con destino a la ciudad de Buenos Aires, para cumplir con el objetivo planteado por el Poder Ejecutivo de traer a los argentinos que no hayan podido volver luego del cierre de los vuelos a Europa y los Estados Unidos previsto para mañana.



Se trata del segundo vuelo especial programado hacia Miami, ya que el primero de ellos fue anunciado ayer y tiene fecha de salida el miércoles 18 de marzo.



"Este cronograma de vuelos especiales sería imposible de hacer si no fuera por el compromiso absoluto de todos los que trabajan en Aerolíneas Argentinas y de los organismos gubernamentales con los que estamos en permanente dialogo para poder coordinar la acción", afirmó el presidente de la compañía, Pablo Ceriani.



En tanto, los vuelos que forman parte de la operación regular prevista hasta el 17 de marzo inclusive (Madrid, Roma, Miami y Nueva York) se encuentran con una ocupación del 100%.



Tanto Cancillería de la Nación como la línea aérea de bandera están en permanente cruce de datos para establecer un registro de la cantidad de argentinos en el exterior y poder así, a través de los consulados en Europa, Estados Unidos y otras zonas de riesgo, establecer prioridades para el retorno de todas las personas al país.



Desde el pasado viernes a la fecha se atendieron un promedio de 18.000 consultas diarias, por lo que Aerolíneas Argentinas ha solicitado no llamar a quienes tengan reservas tanto de cabotaje como regional e internacional y no tengan que realizar cambios de urgencia, para que la empresa pueda priorizar la atención de las personas con vuelos desde Europa y los Estados Unidos.



Aerolíneas cuenta en la actualidad con una flota de 10 aviones Airbus 330-200 con capacidad para 270 pasajeros, los cuales, una vez que se realice la suspensión temporaria de todos los vuelos internacionales dispuesta por el DNU firmado por el presidente de la Nación, estarán al servicio exclusivo de los vuelos especiales que la compañía tiene previsto realizar.