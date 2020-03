Argentinos varados en el exterior, desesperados por volver: Cancillería recibió más de 15.000 llamados

Lo informó en un comunicado el ministerio que conduce Felipe Solá, desde donde señalaron que procesaron 11.000 formularios de consultas

La Cancillería informó este domingo que este fin de semana recibió "más de 15.000 llamados" y procesó "11.000 formularios de consultas" de ciudadanos argentinos "en zonas de transmisión activa" del coronavirus.



Lo informó en un comunicado el ministerio que conduce Felipe Solá, que elaboró un listado de "las preguntas frecuentes para facilitar el acceso a la información".

A continuación, la nómina de respuestas que funcionan como una guía para los argentinos que estén varados:



-Los vuelos provenientes de Europa, EE.UU., Irán, Japón, Corea del Sur y China que embarquen antes del día lunes 16 de marzo a las 23:59 (hora local) podrán aterrizar en Argentina. Posteriormente, desde esos países, solo ingresarán los vuelos de Aerolíneas Argentinas.



-Desde aquellos países no incluidos en las zonas de riesgo -aún si realizan alguna escala- no hay restricciones para el ingreso de vuelos. De todos modos, se deberá corroborar con la aerolínea el estado de su vuelo.



-Si usted o un familiar se encuentran en el exterior y sus vuelos han sido afectados por la pandemia de coronavirus, en primera instancia, deberá contactar a la aerolínea o compañía con quien tenía el pasaje de regreso programado, para conocer las alternativas de vuelo que le propone. Si fuera posible, se sugiere consultar con otras aerolíneas a los fines de retornar a la República Argentina lo antes posible.



-Recuerde que todo ciudadano argentino que arribe a un puesto fronterizo será autorizado a ingresar a nuestro país, debiendo cumplimentar con la cuarentena cuando así corresponda.



-En caso de no contar con alternativas de retorno por cancelación de vuelos, se deberá proporcionar sus datos a través de un formulario especialmente diseñado para relevar y canalizar las solicitudes de asistencias. NO se trata de un formulario de "repatriación".

Aerolíneas agregó un segundo vuelo para buscar repatriados

En paralelo, Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, remarcó que están "trabajando al máximo" de sus posibilidades "en todas las áreas operativas y de atención al cliente" y sostuvo que "el compromiso es altísimo en todas los sectores y niveles de la compañía".

En la actualidad, la compañía está monitoreando la situación de más de 5.000 argentinos varados en el exterior. Muchos de ellos están en Miami.



Por eso, un Airbus 330-200 con 270 asientos de Aerolíneas partirá de Buenos Aires el mismo miércoles a las 8.30 con destino a esa ciudad de Florida. Además, habrá un segundo vuelo el día jueves.



Aerolíneas cuenta con una flota de 10 aviones del modelo Airbus 330-200, los cuales una vez que se realice la suspensión temporaria de todos los vuelos internacionales dispuesta por el DNU firmado por el presidente de la Nación estarán al servicio exclusivo de los vuelos especiales que la compañía tiene previsto realizar.