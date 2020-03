Latam: "Es la peor crisis de la historia de la aviación comercial"

La aerolínea más grande de la región tiene a 10.000 clientes argentinos varados por el cierre del aeropuerto de Perú. Qué medidas pueden tomar

Latam, la mayor aerolínea de América latina, no puede cumplir con los vuelos pautados por el cierre de cada vez más aeropuertos y cancelaciones de vuelos para prevenir la expansión del coronavirus en la región.



"En Latam redujimos la operación un 70%", reconoció Rosario Altgelt, gerenta de la unidad argentina de la compañía. "La demanda ha caído de una manera inimaginable" y "es imposible pensar cómo se sale de esto", le dijo a medios locales.



Con el cierre de fronteras y los temores para realizar viajes, las aerolíneas son uno de los sectores más impactados por las medidas de prevención de la pandemia.



Latam reconoció que hay uno 10.000 clientes argentinos varados en diferentes aeropuertos a causa del cierre del nodo Lima, en Perú.

Te puede interesar Coronavirus y una sombría proyección: durará por lo menos un año y se cree que 80% de la población lo contraerá

Altgelt también admitió que la línea área ya no dispone de un plan de contingencia propio y que está en conversaciones con el gobierno de Argentina para encontrar una solución.



El aeropuerto de Lima, que es clave en las conexiones de Latam, fue cerrado por el gobierno de Perú para vuelos internacionales desde y hacia otros países, incluida la Argentina. Los pasajeros varados están en otros aeropuertos, pero deben hacer conexión en Lima, y sin tener la autorización, tampoco pueden partir.



Como hasta el momento se mantienen los vuelos entre Buenos Aires y los aeropuertos de Santiago (Chile) y de San Pablo (Brasil), en Latam dicen que se intentó cambiar las escalas hacia esos destinos, pero no dieron abasto.



Por otra parte, Latam y Aerolíneas Argentinas, la línea aérea estatal de Argentina, no tienen alianza comercial como para intercambiar pasajeros. Una alternativa sería que el Gobierno del presidente Alberto Fernández repatriara a los varados como parte del plan para llevar al país a los argentinos por el mundo, luego de que se cerraran las fronteras, anuncio que se hizo el domingo por la noche.



"Tenemos información de que Chile podría tomar en las próximas horas medidas similares a las que ya adoptaron Perú, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Colombia. No podemos hacer despegar un avión con pasajeros en tránsito si no tenemos previamente garantizada la posibilidad de que esos pasajeros puedan completar la escala", le dijo Altgelt a Clarín.



Y agregó: "Es la peor crisis de la historia de la aviación comercial; jamás hemos pasado una crisis similar. En Latam redujimos la operación un 70%, tenemos los aviones en tierra".

"Es inédito; la situación nos supera porque nos produce un sistema de falta de liquidez", cerró.