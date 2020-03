Medidas de AFIP por coronavirus: decidió reprogramar 16.000 turnos

El nuevo criterio de asignación de turnos busca minimizar la concentración de contribuyentes en las agencias de todo el país, según el organismo

Las agencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo atenderán a quienes tengan turno previamente asignado a través de la web o por vía telefónica.



"En el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para reducir el riesgo de contagio e impedir la propagación del coronavirus (COVID 19), la AFIP suspendió la totalidad de los turnos que habían sido otorgados hasta el 31 de marzo. De esta manera, las personas que ya contaban con horarios asignados recibirán una notificación donde se les indicarán los pasos a seguir para solicitar un turno nuevo", informaron desde el organismo.



El nuevo criterio de asignación de turnos utilizado por la cartera que encabeza Mercedes Marcó del Pont "minimiza la concentración de contribuyentes en las agencias de todo el país que prestan atención al público".



La AFIP definió, a su vez, que suspenderá la posibilidad de realizar de manera presencial una serie de trámites que, hasta el 31 de marzo, solo será posible efectuar a través de "presentaciones digitales".



Cabe destacar que a lo largo de los primeros tres meses del año la dependencias de la AFIP atendieron más de 657 mil turnos en todo el país. En esta instancia, la decisión del organismo para cuidar a sus trabajadores y a los contribuyentes implica la reprogramación de 16 mil turnos.



El organismo solicita al público que no concurra a las dependencias para realizar consultas de manera espontánea. Los contribuyentes podrán canalizar esas preguntas a través del call center, el sitio web y correo electrónico.

Te puede interesar "No tienen idea de lo que está por venir": el crudo relato de un ciudadano italiano sobre el coronavirus

Más medidas

Te puede interesar Coronavirus y una sombría proyección: durará por lo menos un año y se cree que 80% de la población lo contraerá

Con 68 casos confirmados en el país, el Gobierno de Alberto Fernández lanzó desde el domingo una serie de medidas para combatir la pandemia en el país.



A continuación, la enumeración de las mismas:



1. Licencia para todos los trabajadores del sector publico nacional a no concurrir al lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación.



2. No tendrán licencia los trabajadores del sector público que presten servicios esenciales según lo determinen las autoridades de cada jurisdicción y que no puedan ser realizados desde sus domicilios.



3. Se otorgan licencias a todos los trabajadores del sector publico y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores.



4. Se licencia a embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo de los sectores público y privado. Quedan liberados de concurrir a los lugares de trabajo.



5. Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo.



6. Todo el personal del servicio publico y privado de salud se considera servicio esencial, por lo que deberán concurrir a los lugares de trabajo.



7. Recomiendan a las empresas del sector privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados. Y que adopten medidas para trabajar a distancia.



8. Suspensión de las clases hasta el 31 de marzo en nivel inicial, primario y secundario. Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las "otras" obligaciones colaterales que tienen que ver con el alimento de muchos de esos chicos.



9. Se cierran fronteras durante 15 días y nadie va a poder ingresar a la Argentina. Salvo los argentinos nativos o extranjeros residentes en la Argentina. El cierre de las fronteras no es restrictivo para quienes deseen salir del país, solo para los que entran.



10. Cierre de todos los parques nacionales del país. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, teatros, cines, deportivos o musicales que "signifiquen un número importante de gente que se nuclee en ese encuentro".

En paralelo, el Gobierno anunció que desde el jueves 19 hasta el miércoles 25 de marzo no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país.



Además, a partir del mismo jueves, todos los colectivos y trenes del Área Metropolitana solamente van a poder transportar pasajeros sentados. Resta definir qué ocurrió con los subtes, que están en la órbita del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.