Caos en los shoppings por el coronavirus: empleados en locales protestan contra los clientes

Algunos de los trabajadores de los paseos de compra de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una inesperada reacción contra los clientes

Los empleados de están en los comercios ubicado en diversos shoppings de la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha durante este martes por la tarde un inesperado cacerolazo para pedirle a los clientes que no concurran a los locales, ante el avance del coronavirus.



Esta medida tuvo lugar en el Alto Palermo, Paseo Alcorta y en Galerías Pacífico, muy concurrida por turistas.



Cuando esto estaba sucediendo, videos de clientes y empleados que estaban en los distintos centros comerciales comenzaron a circular por las redes sociales, llamando la atención de los usuarios.

Los empleados del ALTO AVELLANEDA protestando para q lo cierren y no los obligen a ir mas pic.twitter.com/8AqGDdTq68 — la exocet ???? (@pampaIIIpelis) March 17, 2020

Te puede interesar "No tienen idea de lo que está por venir": el crudo relato de un ciudadano italiano sobre el coronavirus

En los mismos, se podían ver a los empleados golpeando lo que tenían más cerca mientras decían: "A sus casas".



Esta iniciativa busca que se puedan cerrar los shoppings por miedo a que la concentración de personas, que representa un foco de contagio y propagación de la pandemia.

#AltoPalermo al grito y al cacerolazo reclaman

"A sus casas" colapsa, los trabajadores reclaman q cierre el Shopping pic.twitter.com/j1YemFt0an — #Volvim☀️s✌???? (@matipalazon) March 17, 2020

"Cacerolazo espontáneo en Alto Palermo para que se cierre el shopping ante la emergencia y ante la circulación de turistas que no se sabe que fecha de ingreso tienen al país. No es xenofobia sino un poco de temor/precaución", explicó un usuario en Twitter junto a un video que mostraba la situación.



"En Galerías Pacífico también. Los de seguridad del Shopping no dejaban entrar", dijo otro usuario.