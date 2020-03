Atención usuarios: desde el viernes, subtes solo pararán en estaciones de cabecera y conexiones

La medida apunta a disminuir al máximo la circulación de personas en la Ciudad de Buenos Aires, según informó el jefe de Gobierno porteño

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció este martes por la tarde una serie de medidas destinadas al funcionamientos de los subtes en este período en que se busca mitigar la expansión del coronavirus.

Es por ello que informó que a partir del próximo viernes a las 0 horas, "los subtes solo van a parar en las cabeceras y en aquellas estaciones en donde se hace combinación con otras líneas".



"Ayer el subte bajó el 50%. Eso es una buena noticia porque el transporte público es clave. Necesitamos que la gente no viaje si no es imprescindible. Los que tienen que ir a trabajar sí, por eso mantenemos el transporte público abierto. Gente que tiene que llegar a su trabajo, pero reduciéndolo al mínimo para aquellos que no es imprescindible. Cuanta menos gente viaje, mejor", agregó el mandatario.



Asimismo, aseguró que "vamos a seguir viendo si sigue la baja de ayer. Estas medidas de trabajo a domicilio, de eximir a quienes no están en trabajos esenciales y lo hagan de su casa. A partir de las 0 del viernes se va a restringir y sólo van a poder viajar aquellos que viajan sentados".



Y agregó: "El colectivo lo regula el gobierno nacional y el espíritu es el mismo: que no viajen aquellos que no entran sentados. Eso es a partir del viernes. Mañana y pasado funciona como está hoy. Pero de un día para el otro bajó a la mitad, la gente está tomando conciencia".

Te puede interesar "No tienen idea de lo que está por venir": el crudo relato de un ciudadano italiano sobre el coronavirus

Se redujo a la mitad la cantidad de pasajeros

La cantidad de pasajeros que circulan en las seis líneas del subterráneo y el premetro de la Ciudad de Buenos Aires se redujo a la mitad, según cifras de Metrovías, luego de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para reducir la circulación de personas, como prevención para frenar la propagación del coronavirus.



Además de la suspensión de clases y las licencias laborales para personas consideradas en riesgo, algunas empresas optaron por darle a sus empleados la posibilidad de trabajar desde sus hogares, lo que provocó que en la Ciudad descendiera notablemente la cantidad de personas que circulan por las calles y en el transporte público.



Según datos provistos por la empresa concesionaria del subte, Metrovías, ayer viajaron 569.174 pasajeros, un 52,6 por ciento menos que el lunes pasado, en el que la cifra alcanzó el 1.199.713.



La línea B, que une las cabeceras de Leandro N Alem, en el centro porteño con Juan Manuel de Rosas en el barrio de Villa Urquiza, transportó ayer 143.356 pasajeros, contra los 298.908 que lo hicieron el lunes de la semana pasada.



En tanto, la empresa informó que se comenzó un "intenso operativo de desinfección sistemática de las formaciones" en los talleres de mantenimiento de todas las líneas de subte, premetro y en el ferrocarril Urquiza".



En este sentido voceros de la compañía aseguraron que las unidades se limpian todas las noches "con productos desinfectantes" y durante el día "en estaciones cabeceras".