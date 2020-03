Fin de semana largo: destinos turísticos piden no ser visitados y los hoteles sólo alojarán extranjeros

Los clásicos destinos buscan desanimar al turistas a viajar y, si lo hicieran, a no tener oportunidad de estar en lugares de concurrencia masiva

Numerosos destinos piden al turismo abstenerse de visitarlos este fin de semana largo, para evitar la expansión del coronavirus, tras la decisión del Gobierno de suspender los vuelos de cabotaje y los servicios de larga distancia de trenes y buses y disponer que los hoteles sólo podrán alojar extranjeros, para controlar su cuarentena.



En forma opuesta a lo que ocurre en épocas normales ante la llegada de un feriado largo, los principales destinos no promocionan sus ofertas ni anuncian altas reservas hoteleras, sino que piden a los turistas que se abstengan de visitarlos.



En consonancia con el mensaje presidencial de que el aislamiento y la cuarentena, así como la suspensión de clases y diversos tipos de licencias no son vacaciones, autoridades de esas comunas enviaron mensajes similares a turistas y vecinos, en conjunto con el sector privado del turismo.



La mayoría aclara a los posibles turistas que no dispondrán de los servicios que normalmente se les brinda, y se encontrarán sin hotelería, restoranes, centros de compra y entretenimientos, como discos, pubs, casinos y salas de espectáculos o museos.



Con la misma intención que fueron cerrados todos los parques nacionales del país y muchos provinciales, se busca desanimar al turistas a viajar y, si lo hicieran, a no tener oportunidad de estar en lugares de concurrencia masiva.



Entre los destinos que son clásicos para escapadas y de fines de semana largo que pidieron no ser visitados se encuentran Mar del Plata, el partido bonaerense de La Costa, El Calafate, Las Grutas, San Antonio Oeste y Tierra del Fuego (Ushuaia, en particular).



Mientras la salteña Cachi prohibió el acceso al pueblo a todo el que no sea residente, otras comunas típicas de estos feriados, sin pedir no ser visitadas informaron la suspensión de actividades y eventos previstos y el cierre de áreas naturales, como Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.



En Bariloche se suspendió la entrega de boletos gratuitos para estudiantes -una medida que era promocional para el turismo juvenil- y no abrirán las oficinas de de atención al turismo.



En Puerto Iguazú, donde no se podrá acceder a las Cataratas por el cierre de todos los partques nacionales, también están clausuradas las fronteras con Paraguay y Brasil, y desde el municipio se anunció que "al inicio de un nuevo fin de semana largo, esta localidad no espera recibir turismo".



En la misma región, los responsables de la Asociación Ruta de la Yerba Mate (ARYM), un producto turístico que involucra a Misiones y Corrientes y que es visitados por millares de turistas y compradores a diario, no recibirá visitantes estos días.



La ARYM anunció que fueron "suspendidas las visitas a las plantaciones, secaderos, molinos de yerba, museos, espacios temáticos y materias de los establecimientos yerbateros de la Ruta de la Yerba Mate", en ambas provincias.



Tras suspender los vuelos de cabotaje y los servicios de larga distancia de trenes y buses, el Gobierno anunció esta tarde que los hoteles de todo el país no podrán alojar a argentinos y residentes del exterior, sino sólo a extranjeros hasta el 31 de este mes.



La intención de la medida comunicada por el Ministerio de Turismo y Deportes es fomentar el aislamiento social de los visitantes, aunque aclara que quienes se encuentren alojados en hoteles en cumplimiento de cuarentena podrán permanecer hasta completar el período de rigor.



Los argentinos que tuvieran reservas para hoteleras hasta el 31 próximo, podrán solicitar el reintegro del dinero a las empresa correspondiente, en tanto se suministrará más información en el correo [email protected]