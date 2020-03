Hubo más de 1.500 denuncias telefónicas por violación de la cuarentena

Desde este miércoles habrá efectivos de las fuerzas de seguridad federales verificando que las personas cumplan la normativa de aislamiento

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró este martes que ya se recibieron más de 1.500 llamadas a la Línea 134 para denunciar la violación del aislamiento por el coronavirus, y que este miércoles saldrán los efectivos de las fuerzas federales a "verificar" que se cumpla con el protocolo sanitario dispuesto por el Gobierno.



"La línea 134 ya existía y lo que hicimos fue habilitarla con un protocolo específico para poder recibir denuncias en todo el territorio nacional y activar a las fuerzas federales para concurrir a los domicilios de los denunciados. Desde la mañana hay unas 1500 llamadas", explicó a Radio con Vos la funcionaria nacional.

Frederic indicó que "el procedimiento es chequear con la información que tiene Migraciones y (el Ministerio de) Salud" y que "a partir de mañana" sacarán "las fuerzas federales para verificar que esa persona esté cumpliendo la cuarentena y, si no la está cumpliendo, obligarla a hacerlo porque no se la puede sacar de su domicilio".



La ministra remarcó que "el objetivo es que se queden adentro de sus casas, aquellos que tienen que cumplir la cuarentena" y los que "no tienen que cumplir tareas esenciales y trabajar desde el hogar".



"Es fundamental que la gente tome conciencia de que su conducta incide en la salud de los demás y eso, por supuesto, va a detener el uso de la fuerza pública, a lo que nosotros no queremos pasar", indicó la ministra, quien hizo hincapié en que las autoridades serán "inflexibles" ante este tipo de situaciones.



Frederic añadió que desde anoche "hay un 30% más de efectivos en los pasos" fronterizos para poder cumplir con el protocolo dispuesto y que se lleva a cabo un trabajo "articulado con el Ministerio de Defensa", pero en cuanto a la "logística sanitaria".