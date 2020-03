"Morimos como perros": el desesperante relato de una italiana

La hija de una de las víctimas fatales del país europeo alertó acerca de la situación en su pueblo e instó a no subestimar el daño del virus

Italia es uno de los países de Europa más afectados por el coronavirus. La cantidad de casos ha crecido exponencialmente en las últimas semanas y las muertes preocupan a las autoridades locales.



Roberta Zanonini es hija de una de las muchas víctimas de coronavirus en Bérgamo, la provincia con el mayor número de casos en Italia. Para los micrófonos de Ansa, la mujer quería contar la difícil situación que enfrenta la Valseriana, su tierra natal y que es una de las áreas más afectadas por la emergencia de salud actual. Primero recordó a su padre Giuseppe, pero también habló de la gran cantidad de muertes en la provincia: "Una tragedia, es una guerra". Para concluir un llamamiento a quienes toman la situación de Covid-19 todavía a la ligera: "Por favor, no la subestimen, como yo también la he subestimado".



"No era justo que muriera así, que murió como un perro", comenzó la historia de Roberta, con una voz quebrada por la ira, especialmente cuando su pensamiento se dirige hacia el "juicio" de las personas: "La gente todavía dice pero eran viejos, pero estaban enfermos. Él era mi padre y no era viejo y no estaba enfermo ".



Dado el alto número de muertes, la situación se está volviendo compleja incluso para la funeraria, que ahora se está derrumbando.



Según lo que dijo Roberta Zaninoni, la cremación del padre no tendrá lugar antes de dos o tres semanas. Ahora el cuerpo de Giuseppe se encuentra con el otro fallecido: "Está lleno de cajas, ya no entiendes quién es y quién no es. Una tragedia, es una guerra".



La Valseriana, la zona de donde vino Giuseppe, en estos momentos es aterrorizante: "Todo el día se escuchan ambulancias y campanas de luto".



En conclusión, el objetivo de la ciudadana italiana es concientizar y llevar al mundo su testimonio, para que otros puedan tomar su caso personal y el caso de Italia como ejemplo para no subestimar el virus. Se comporta, entonces, como un llamamiento a todas aquellas personas que, aún hoy, toman la pandemia "a la ligera"."Por favor, no la subestimen, como yo también la he subestimado".



Además, la mujer continuó: "No es una gripe normal, no es cierto que solo mate a los ancianos, no es cierto que solo mate a personas enfermas, sino también a personas sanas". Un llamado también al estado, para cerrar todo, incluso las grandes empresas: "¿Es el dinero más importante que la salud? No lo creo ".





Te puede interesar "No tienen idea de lo que está por venir": el duro relato de un ciudadano italiano sobre el coronavirus

¿Cómo es la situación en todo el país?

Te puede interesar Coronavirus: el virus que entró en España no es el mismo que salió de Wuhan

El país europeo reportó el miércoles 18 de marzo el mayor número de muertos en un solo día desde que se destaparon los primeros casos el pasado mes: al menos 475.



Además, Italia se convirtió este 19 de marzo en el país con más víctimas mortales por coronavirus tras superar a China y tiene el mayor número de contagios por la pandemia después del gigante asiático: más de 3.400 personas han perdido la vida y unas 35.800 se han contagiado.



Según informó el gobierno italiano, la mayor cantidad de muertes (319) se reportaron en Lombardía, la región más afectada por el virus.



La nación europea se encuentra en cuarentena desde hace casi dos semanas las autoridades han pedido a las personas que se queden dentro de sus casas para evitar la propagación del virus.



Sin embargo, la cantidad de muertes continúa creciendo en espiral.



Según el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, esto se debe probablemente a la "asombrosa" cantidad de casos que se reportaron dentro del sistema de salud, así como al elevado número de adultos mayores en la población en general.



Italia es el segundo país del mundo con más personas mayores de 80 años, solo superado por Japón.

Te puede interesar Alerta total en Europa: murió por coronavirus el presidente del Banco Santander en Portugal

¿Qué pasa en el resto de Europa?

España, que tiene tenía hasta este jueves 19 de marzo 803 muertos y 17.147 infecciones, iniciará una investigación sobre la muerte de al menos 17 residentes de un hogar de ancianos en Madrid, donde se han reportado decenas de casos de covid-19.



En Francia, el número de contagios creció en más del 16% el martes, hasta una cifra de 7.730, mientras que el número de muertes aumentó a 175, con un 7% de los fallecidos menores de 65 años.



En Reino Unido, el número de muertos ascendió a 104, mientras Bélgica reportó 14 fallecidos y 1.486 casos.



Y Alemania confirmó 12 víctimas y 8.198 nuevos contagios. En un discurso televisivo, la canciller Angela Merkel instó a los alemanes a acatar las restricciones destinadas a combatir la pandemia.



Así avanza el coronavirus en el mundo.