Alerta por el coronavirus: cuál es la experiencia de otros países que aplicaron el aislamiento obligatorio

Millones de personas en todo el mundo están aisladas en sus casas por orden de los gobiernos de sus países para evitar que siga expandiéndose esta pandemia

Decenas de millones de personas en todo el mundo ya están aislados en sus casas por orden de los gobiernos de sus países, que han cerrado comercios, escuelas y cancelado eventos deportivos y espectáculos, con cierres fronterizos que afectan tanto a las personas como al flujo de mercaderías.



Los líderes de la Unión Europea (UE) se reunieron y aprobaron la prohibición de todo viaje no esencial dentro del espacio libre de pasaportes del bloque, el llamado espacio Schengen, que estará cerrado durante 30 días.



Varios países europeos ya han cerrado sus fronteras a extranjeros y no residentes. España se sumó el martes pasado y restableció controles en sus límites con Portugal y Francia. También se incorporó Francia a esta decisión.



Alemania ya ha implementado eso de hecho con la mayoría de sus vecinos y ha emitido una advertencia de viajes al extranjero por vacaciones. La República Checa, Dinamarca, Polonia, Lituania y Chipre ya han cerrado sus fronteras a los extranjeros.



Luego que el virus surgiera en la ciudad central china de Wuhan en diciembre pasado, Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, tanto que las muertes en el resto del mundo ya han superado las registradas en China.

Italia, la más golpeada

Italia se convirtió en el país con mayor número de personas fallecidas por la pandemia de coronavirus, al superar con 3.405 víctimas fatales a China, una noticia que coincidió con la decisión del gobierno de extender hasta más allá del 3 de abril las medidas de cuarentena para frenar la propagación del virus.

En las últimas 24 horas 427 personas infectadas con el coronavirus fallecieron en el país, lo que hizo que el saldo total de víctimas fatales desde el 21 de febrero, fecha de la primera muerte por la pandemia, superara los 3.400.

Te puede interesar Alerta total en Europa: murió por coronavirus el presidente del Banco Santander en Portugal

Este último balance fue difundido el mismo día que el gobierno italiano anunció que va a extender y profundizar las medidas de restricción de movimiento de la población que inició la semana pasada con un plazo original hasta el 3 de abril.



"Las medidas tomadas, sea las de cierre de actividad, sea las del cierre de escuelas, no pueden no ser prorrogadas", planteó el premier Giuseppe Conte.

Pese a la cantidad de víctimas, desde el Gobierno aseguran que las medidas restrictivas están funcionando y que cuando se alcance el pico y los contagios empiecen a bajar, al menos en porcentaje, se esperarán algunos días para levantar las restricciones.

Pero podría disponer una prohibición total de las actividades al aire libre ya que, pese a las restricciones, se ha vuelto una imagen habitual esta semana ver a gente corriendo por las calles de Roma o por la vera del río Tíber.



Actualmente, solo se permiten desplazamientos por motivos esenciales como trabajo, compra de alimentos o salud, y obligan a los que salgan a tener una declaración jurada con documento y dirección para comprobar la veracidad de los motivos.



A medida que se acerca la primavera y comienza a haber más cantidad de horas de luz y temperaturas en torno a los 20 grados, miles de personas intentan salir a las calles, lo que ha llevado ya a que se registraran casi 52.000 actas por violación de las restricciones en una semana, según los datos del ministerio del Interior.



Al cierre original de escuelas y universidades dispuesto a inicios de marzo, Italia agregó luego el cierre de negocios, bares y restaurantes, y, más tarde la reducción de los horarios de apertura supermercados hasta las 19.



Ahora analiza estrechar aun más las medidas, en un país en el que solo funcionan 17 aeropuertos y otros nueve suspendieron sus actividades para limitar el tránsito de personas.

España en estado de alarma

Te puede interesar "No tienen idea de lo que está por venir": el duro relato de un ciudadano italiano sobre el coronavirus

España se mantiene como el cuarto país más afectado del mundo, tras superar a Corea del Sur, y situarse por detrás de China, Italia e Irán. La mayoría de sus casos son en región de Madrid.



El domingo, primer día del estado de alarma que prohibió a 47 millones de españoles circular libremente por 15 días salvo para ir al supermercado, farmacias o trabajar, los contagios disminuyeron levemente, pero luego, el lunes laborable, la transmisión se volvió a disparar.

El primer día de confinamiento masivo dejó la postal de una España con calles vacías, comercios cerrados y un movimiento muy reducido bajo vigilancia policial y del Ejército, encargados de hacer cumplir el "estado de alarma" que rige en el país debido a la pandemia de coronavirus, que sigue expandiéndose como pólvora.



Casi de un día para el otro, los españoles pasaron de una actitud de recelo y desconfianza a percibir que el Covid-19 es una amenaza grave y acataron masivamente las órdenes dictadas por las autoridades españolas, que por 15 días prohibieron la libre circulación salvo para acudir a supermercados, farmacias, asistir al trabajo o por extrema necesidad.



Ante el avance descontrolado del coronavirus, el mensaje del gobierno español es claro: solo si los ciudadanos se quedan el máximo tiempo posible en casa confinados se podrá aplanar la curva ascendente de contagios.



En los últimos días han sido numerosos los mensajes de médicos y enfermeros que alertan a los ciudadanos de la gravedad de la situación y la necesidad de que permanezcan en sus hogares para evitar más contagios.



El incumplimiento de las medidas adoptadas por el real decreto pueden derivar en sanciones, que pueden incluir multas, delito de desobediencia, todo aquello que puede ocurrir cuando te saltas una norma.



Al explicar el alcance del "estado de alarma" en conferencia de prensa, el presidente Pedro Sánchez apeló la "sentido común" de los ciudadanos, a los que explicó que podrán salir en casa para "pasear al perro", pero que no podrán ir a la playa o practicar deporte en el parque.



A pesar de ello, no todos cumplieron con estas indicaciones, sobre todo en las costas del país, como en Barcelona, Valencia o la Costa del Sol, donde la gente siguió acudiendo a la playa a tomar aire y sol o haciendo footing y ciclismo.



La policía local clausuró playas y parques y realizó controles en calles, rutas y paseos marítimos, donde se pusieron ya algunas multas.



Además, el Ejercito realizó un primer despliegue de reconocimiento en las zonas donde de mayor riesgo donde actuará reforzando a la policía en distintas labores como la de controlar el cumplimiento del confinamiento o garantizar el abastecimiento de la población.



Los militares podrán impartir órdenes a los ciudadanos, que de no obedecer corren el riesgo de ser sancionados con 30.000 euros en los casos más graves de desobediencia o 60.000 a los que ponen en riesgo la salud pública. Las penas más graves son un año de prisión o 600.000 euros si se incumplen las restricciones del estado de alarma de forma reiterada.

La experiencia de Francia

En Francia, cuando el reloj dio las 12 el martes, miles de policías comenzaron a patrullar las calles de París y otras ciudades para hacer cumplir la cuarentena de 15 días anunciada por el presidente Emmanuel Macron después de que los casos superaran los 6.000, con cerca de 200 muertos.



Dentro de esas excepciones a la orden se incluyen ir al trabajo cuando no es posible trabajar desde la casa, a comprar alimentos, a consultas médicas, viajes familiares urgentes para ayudar a chicos o personas vulnerables y breves salidas para pasear el perro.



La mayoría de los negocios, restaurantes, bares y lugares turísticos ya estaban cerrados.



También el gobierno de Macron prometió un paquete de 45.000 millones de euros para ayudar a las pequeñas empresas a afrontar el impacto de la pandemia de coronavirus.



Aerolíneas de todo el mundo han cancelado viajes debido a una abrupta caída en la demanda pero también porque muchos países han prohibido los arribos desde zonas de riesgo.

Te puede interesar Coronavirus: el virus que entró en España no es el mismo que salió de Wuhan

China, el inicio del brote

Desde el pasado 23 de enero, Wuhan, epicentro de la epidemia y capital de Hubei, permanece en cuarentena, una medida que después se extendió a otras ciudades de alrededor y que afecta a varias decenas de millones de personas.



Un mes después de ese día, la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia de covid-19, extendió este martes a unas 24 millones de personas más las restricciones de movimiento y les pidió que se queden en casa hasta nuevo aviso.



Las nuevas normas se traducieron en el cierre efectivo de unas 200.000 comunidades rurales en las que viven unas 24 millones de personas.

En ellas solo se habilitaronun único punto de entrada y salida, bajo vigilancia, una medida también aplicada en las urbanizaciones residenciales de las ciudades. En cualquier caso, tanto el acceso como la salida fueron limitados.

Hoy, en otras partes del país se intenta volver a la normalidad ante la preocupación de las autoridades de que el parón provocado por la epidemia dañe seriamente la economía del país.

Luego de tres meses de batalla contra el covid-19, China está intentando recuperar cierta normalidad. Algunas ciudades de la provincia de Hubei, cerrada desde hace más de 56 días, empiezan a abrir. En el resto del país, en urbes como Pekín o Shanghai, la gente ya ha vuelto a retomar el trabajo en las oficinas y algunos comercios y restaurantes se están animando a abrir.