Tres de cada 10 empleados de supermercado tienen síntomas de coronavirus en Italia

Las máscaras llegaron tarde pero los contactos con el público son frecuentes, el riesgo es mayor y los resultados comienzan a ser visibles

Hace unos días, una infografía del New York Times explicaba bien qué trabajadores están en mayor riesgo en este momento de propagación del Coronavirus.

Y junto a los médicos, enfermeras y personal del hospital, estaban ellos: los cajeros. En Italia y en el resto del mundo, los supermercados permanecen abiertos pero los trabajadores comienzan a enfermarse. Como en muchos lugares de trabajo, las máscaras llegaron tarde pero los contactos con el público son frecuentes, el riesgo es mayor y los resultados comienzan a ser visibles.

"El 30% de los empleados de Auchan están enfermos o en cuarentena", confirma Francesco Pugliese, CEO del grupo Conad-Auchan al diario Corriere della Sera.

Explica el gerente que las personas están usando la salida para "gastar como una válvula de alivio". No lo hagamos, por favor - agrega -. Me dirijo a todos los clientes directamente: venga al supermercado una vez o como máximo dos veces por semana y solo un miembro por familia. Lo digo por su seguridad y por la seguridad de nuestros empleados. Además, no tenga miedo de los suministros, si faltan algunos artículos en los estantes, esto es normal, no se asuste, también ocurre durante las promociones".

"Correr para comprar comida enlatada como si estuviéramos en tiempos de guerra está creando un gran desequilibrio en las cadenas de suministro y no vamos en la dirección correcta de nuestras necesidades reales. Estas acumulaciones y compras esquizofrénicas están causando interrupciones tanto en términos de entrega a las tiendas como de agravamiento del ciclo de producción y no es algo bueno ", agregó.

Y así, el grupo decidió limitar las aperturas de lunes a sábado hasta las 19 en las próximas dos semanas y cerrar el domingo 22 y el domingo 29 de marzo.

Pero hay, en este momento, varios problemas agrega Pugliese, incluidas las reglas para la compra de productos no alimenticios: "A nivel gubernamental, las instituciones deben simplificar las comunicaciones y hablar con claridad: por ejemplo, hay una circular que prohíbe la venta de productos no alimenticios durante el fin de semana, pero ¿cómo vamos a los supermercados para decirle a la gente que no pueden comprar bolígrafos, lápices o calzoncillos los sábados y domingos? Me encontré frente a una escena de un cliente que el domingo, atascado para trabajar en una ciudad distinta de la residencia, necesitaba ropa interior nueva. Según esta circular, no se los podría vender".

"Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos a delimitar espacios y carriles con cintas adhesivas? Este es un manicomio y, sobre todo, significa actuar sin pensar en la realidad porque, por ejemplo, nos vemos obligados a usar personal para explicar esto a los clientes y me parece realmente absurdo», reflexionó.

Por el lado de la seguridad, Pugliese no tiene ganas de criticar a las instituciones: "Las máscaras llegaron ayer, pero todas están haciendo un gran trabajo, siempre hemos tenido interlocutores institucionales en estos días y no tengo ganas de criticar esta situación, pero esta es la realidad ".