Florencia Kirchner regresa al país: "Estaba agotada de vivir en un cuerpo"

Tras haber pasado un tiempo en Cuba por un tratamiento médico, la hija de la vicepresidenta vuelve a la Argentina y escribió un mensaje

Florencia Kirchner volverá al país tras someterse a un tratamiento médico durante un poco más de un año en Cuba. Por eso, para despedirse del país que la albergó en este último tiempo, escribió unas palabras en su cuenta de Instagram.

Acompañando su texto con una foto junto a Cristina Fernández de Kirchner, Florencia escribió: "Llegué acá con las piernas llenas de hematomas, dolores incansables, pesando menos que el aire. Tan poco me movía y con tanto miedo lo hacía. Venía de ver médicos sin parar, pero La Cosa que me pasaba era nada. Molestias de nena para muchos profesionales", comenzó.

"Llegué acá mirando mal a los médicos y me la fui dando la mente contra los cajones porque después de mucho tiempo se me trataba como a una persona", continuó. Con el correr de su texto, Florencia Kirchner narró los distintos diagnósticos que fue recibiendo y lo difícil que fue para ella ese tiempo vivido.

"No puedo escribir lo que quiero acá. Instagram no me da espacio. Tampoco sé si estoy preparada para escribir el nombre de algunas cosas", sentenció. "Me enfermé física y psíquicamente. Fui paciente psiquiátrica con urgencias, eso sí, asumo que ya se sabe", agregó.

"Estaba agotada de vivir en un cuerpo. No quería estar en uno. La carne en esta foto, a la que al fin puedo dejar de ver como La Cosa y decirle yo", reflexionó. Luego, Florencia Kirchner dedicó algunas palabras de agradecimiento hacia Cuba y para Cristina.

"No sé cómo decirle gracias a este país. No existe gracias para tanta carne, tanta cosa. O gracias a mi madre por venir a buscarme. Tampoco sé como decirlo. Extraño como una loca desatada, pero me voy llorando", afirmó.

Por último, quiso hacer énfasis en los cambios de gobierno en la Argentina. "También, otras cosas que no puedo no resaltar: Me fui de una Argentina sin Ministerio de Salud, regreso a una que lo tiene. Solo pienso en qué hubiese sucedido de haber esto ocurrido con el anterior gobierno. Llegaré y, por supuesto, estaré en casa", finalizó.