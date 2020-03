Madrid está al límite: ya hay más de 800 muertos y los hospitales están desbordados

Las autoridades de la ciudad instalarán 5.500 camas en un recinto ferial y habilitará más camas en hoteles ante el aumento de casos

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 176 muertos más por coronavirus, hasta un total de 804, que suponen el 60% de los fallecidos en todo el país, según los datos que ha facilitado el Ministerio de Sanidad de España.

De acuerdo con las últimas cifras, en las últimas 24 horas se han producido 1.756 positivos más.



Ante estas cifras, Madrid está habilitando nuevos espacios sanitarios como el predio ferial Ifema, donde habrá 5.500 camas, u hoteles, donde trasladará a personas contagiadas por el coronavirus ante el colapso que están sufriendo algunos de sus hospitales y el "repunte" de nuevos casos que se prevé durante los próximos días, según ha reconocido el gobierno de la Comunidad.



No solo son necesarias más camas ante el avance de la pandemia sino también personal sanitario. La plantilla de los diferentes centros y servicios se aumentará con 4.900 contrataciones que contemplan a estudiantes que no obtuvieron plaza de especialista, estudiantes que están acabando las carreras de Medicina y Enfermería así como a médicos ya jubilados, según informó La Vanguardia.



El Ministerio de Sanidad admitió que la "sobrecarga" y "presion" en determinados hospitales les está obligando a ser "un poco más restrictivos" a la hora de admitir pacientes. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó por su parte que se esté atendiendo pacientes en función de su esperanza de vida.



Los centros de salud madrileños además se enfrentan a la "descoordinación" y escasez de material, además de quejas de los profesionales por la demora de "varios días" para recibir los resultados de sus propias pruebas para saber si tienen o no el Covid-19, según el medio español.

Fuentes se quejaron de que "cada centro se está organizando de manera diferente. Estamos desbordados y desinformados, porque hemos tenido constantes cambios de protocolo. El personal de cada centro se ha ido reuniendo y haciendo su protocolo, y luego los hacíamos circular por las redes por si podían ayudar a los profesionales de otros centros. Hasta hace unos días no teníamos unas instrucciones comunes".