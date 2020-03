Positivo de coronavirus Harvey Weinstein: el exproductor condenado por abuso, infectado

El ex productor fue aislado en una prisión del norte del estado de Nueva York a pocos días de comenzar su condena de 23 años por violación y abuso sexual

Harvey Weinstein, sentenciado a 23 años de cárcel por abuso y violación, dio positivo por el virus COVID-19, según funcionarios conectados al sistema penitenciario del estado de Nueva York confirmaron este domingo al sitio estadounidense Deadline.



Weinstein, quien cumplió 68 años el jueves pasado, está siendo aislado en la Instalación Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en las afueras de Buffalo, al norte de Nueva York, dijeron funcionarios locales este domingo al mencionado medio. Es uno de los dos reclusos del centro penitenciario que dieron positivo, según el Niagara Gazette, un periódico local en Albany, que dio a conocer la noticia.



Variety indicó que el Departamento de Correcciones y Supervisión de la Comunidad del Estado de Nueva York pero no hará comentarios sobre Weinstein debido a la política de privacidad de sus reclusos, pero confirmó a la publicación que de 43.000 presos en todo el estado, hay 2 casos confirmados de coronavirus, COVID-19. Ambos casos están en Wende (la prisión donde se encuentra Weinstein).



Funcionarios familiarizados con su situación señalaron a medios como Deadline, Variety y Daily Mail que se cree que Weinstein ya estaba infectado cuando ingresó al sistema penitenciario estatal el miércoles pasado desde Rikers Island, una cárcel de la ciudad de Nueva York, donde estuvo preso tras la sentencia el pasado 11 de marzo.



Un jurado condenó a Weinstein el mes pasado por violación y abuso sexual contra su ex asistente Miriam Haley y la actriz Jessica Mann. El ex productor de Hollywood fue sentenciado a 23 años en un juicio que atrajo la atención mundial en medio del movimiento #MeToo nacido en 2017 por las primeras denuncias contra el magnate del cine.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reportó este domingo 4.812 nuevos casos de coronavirus en el estado, que suma más de 15 mil contagios y 114 muertes por la pandemia. De estos casos, 6.927 corresponden a la Ciudad de Nueva York, que se consolida como el principal foco del virus en el país.



El coronavirus ha matado a más de 100 personas en Estados Unidos en las últimas 24 horas, llevando la cifra el domingo a 389 fallecidos de los 278 que se registraron a la misma hora del sábado, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, usado como referencia nacional.



Los estados de Nueva York (114 muertos), Washington (94 muertos) y California (28 muertos) son los más golpeados por la pandemia, que ha contagiado al menos a 30.000 personas en todo el territorio estadounidense.



En la conferencia diaria desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció el despliegue de estaciones médicas de emergencia con capacidad para 4.000 camas de hospital en los puntos calientes de coronavirus en todo Estados Unidos. La agencia de manejo de emergencias FEMA establecerá estaciones médicas en Nueva York con 1.000 camas, en California con 2.000 camas y en Washington con otras 1.000 camas.