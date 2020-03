Duro relato de un enfermero argentino en Italia: "Ninguno de los pacientes que entra a terapia intensiva sale con vida"

Un argentino que trabaja en un policlínico de Milán habló sobre la realidad del país europeo: "Murieron una chica de 17 y 23 sin ningún tipo de patología"

Italia se convirtió en el país con mayor cantidad de víctimas fatales en todo el mundo, con cifras que ya superan los 6.000 muertos y las 64.000 personas contagiadas.

En este contexto, un enfermero argentino que está trabajando en el policlinico di Milano, en el norte de Italia, se refirió a la realidad que está viviendo el país europeo.

"Un grupo de los que se internan por covid 19 va con un problema respiratorio. Una vez que aumenta ese problema respiratorio termina en una pulmonitis y es muy difícil tratarlo. Ninguno de los pacientes que entran a terapia intensiva sale con vida", afirmó Nelson Canatarutti en diálogo con MDZ.

"No hay vacunas ni hay tratamiento para todo esto. Ustedes tienen la posibilidad de ver lo que está pasando acá. Es mejor estar aburrido en la casa que internado en el hospital", afirmó el enfemero oriundo de Córoba.

"Yo soy enfermero desde hace 16 años y trabajo de cirugía cardíaca. Ya no hay operaciones de cirugía cardíaca. Todo se está utilizando para operaciones con covid 19. Estamos haciendo turnos de 12 horas", relató.

"Dos médicos y tres enfermeros ya se contagiaron. Por 12 horas trato de no ir a comer ni al baño. A las 6 horas me saco el barbijo y tomo oagua. Cuando salgo de ahí me baño y me cambio todo, y cuando llego a casa me vuelvo a bañar. Dentro de mi casa vivo en una habitación con un baño y mi familia, en el resto de la casa. Mis padres viven a 200 metros de casa y no los puedo ver", agregó.

Y advirtió: "En la morgue no hay lugar. Dos pisos llenos con pacientes covid 19, que ocupan unas 200 camas. Hay 21 en terapia intensiva con respiradores. Ninguno de los pacientes que entra salen con vida. El otro día se murieron una chica de 17 y de 23 sin ningún tipo de patología. Ustedes (en Argentina) tienen la posibilidad de ver esto: es mejor estar aburrido en la casa que internado en el hospital".