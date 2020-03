Coronavirus: Thalía arremete contra el Presidente de México y desata fuerte polémica

La artista se enfureció al ver las medidas de López Obrador para combatir la pandemia y pidió acatar los consejos de expertos que recomiendan cuarentena

Ante la preocupación mundial por la pandemia del coronavirus, son muchos los países que han decidido acatar los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de resguardarse al menos 14 día en cuarentena y así evitar se siga aumentando el contagio. Por ello, Thalía resultó indignada al escuchar las palabras del Presidente mexicano hablando al respecto.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó un mensaje nacional en donde invitaba a sus compatriotas a salir de sus casas y seguir con la vida normal para así ayudar la economía del país. Ante estas palabras la reconocida cantante no pudo evitar alzar la voz.

"No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir" dijo la mexicana en un video compartido en su Instagram, en donde aclaró los motivos por lo cual la estrategia del Presidente está totalmente errada.

López Obrador declaró estar negado a cerrar fronteras con Estados Unidos y declarar toque de queda, "yo les voy a decir cuando no salir, por ahora estamos bien, estamos en fase uno, pueden salir a restaurantes..." Fueron las palabras que indignaron a la artista.

Te puede interesar Coronavirus en Argentina: el pico sería a fines de abril y preparan 14 mil camas de aislamiento

Por su parte, la intérprete realizó un extenso mensaje pidiéndole al pueblo mexicano y sus fans en general que por favor no salgan de sus casas y acaten los consejos de las personas indicadas para esto, tales como médicos y profesionales de la salud.

Tomando en cuenta que el virus es capaz de ser muy silencioso en alguna personas que solo sirven como portadoras a aquellas con un sistema inmune más indefenso, la actriz de telenovelas aclaró que lo más saludable y amable con tus seres queridos en permanecer en cuarentena.

Recordemos que Thalía se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa, junto a sus seres queridos y esta vez demostró que cuando se trata de la salud y el bienestar de sus fans es capaz de ponerse firme sin importar a quien le lleve la contraria.