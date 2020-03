Coronavirus: irrumpe una nueva hegemonía social

Esta pandemia es la oportunidad de un nuevo comienzo y permite repensar modalidades de trabajo y nuevos modos de socialización.

Teniendo en cuenta la grave situación que atraviesa el mundo como consecuencia de la pandemia y el aislamiento social obligatorio impuesto por nuestro Gobierno, se están disponiendo medidas sociales, económicas y fiscales para paliar principalmente la crítica situación de los sectores más afectados de la población.

Al respecto, pensamos que se requieren consensos y centenares de medidas que cambiarán por completo nuestro sistema económico-social.

No obstante, y sin entrar en detalle sobre las medidas que se están adoptando, entendemos que es importante formular las siguientes apreciaciones.

El nuevo paradigma

Esta pandemia que nos ha puesto a todos en aislamiento es tal vez la oportunidad de un nuevo comienzo en nuestra forma de vivir que nos permite repensar modalidades de trabajo y nuevos modos de socialización. Estos ciclos que cada tanto a la humanidad le ha tocado transitar históricamente han sido promotoras de cambios.



Hablar de un nuevo paradigma implica un cambio rotundo, porque lo que viene es algo nuevo; el desafío de estar en un mundo que no es el ideal, con obstáculos y objetivos nuevos que debemos afrontar como.

La moral y la ética ahora deberán prevalecer; no solo respondiendo al orden jurídico, sino pensándolas en un concepto más amplio relacionado con los valores del ser humano dentro de la sociedad.



Es en esta nueva sociedad que comienza a construirse sobre la base de desgracias, sacrificios, sueños, esperanzas, donde nosotros debemos entregar nuestras máximas energías para hacer de este país y de este mundo, un lugar donde prevalezcan los principios éticos que nos permitan avanzar como una sociedad civilizada. La ética pareciera estar asomando en una situación de emergencia sanitaria mundial; esperemos que esto que se vislumbra sea el inicio de una nueva construcción.

Sobre el sistema tributario y la redistribución del ingreso

Para el armado del sistema tributario que el país necesita, se requiere hacer hincapié en postulados éticos, ya que los mismos nos brindarán un marco referencial para la estructuración del sistema tributario argentino.

La ética debería incidir en los impuestos y el sistema tributario, y la consecuente redistribución de lo recaudado, en el entendimiento que la interconexión de estos conceptos (tributación y redistribución) debe ser un principio liminar en la construcción de una sociedad justa. La causa final del impuesto se refiere a la justa redistribución de los recursos y su ausencia es lo que produce las grandes diferencias entre los miembros de la comunidad.

El fortalecimiento de las instituciones se logra a partir de una necesaria representación política que actúe movida por la defensa del bien común y que reconozca la igualdad moral de las personas para impulsar la participación directa y efectiva de todos los ciudadanos que integran la sociedad.

Concluyendo, en nuestro país es imprescindible avanzar hacia un Pacto Económico y Social donde intervengan todos los actores de la sociedad organizados a este fin (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ciudadanos, etc.), para corregir las iniquidades que presenta el actual sistema tributario y de redistribución de los ingresos, siendo el Estado quien actúe como árbitro aplicando, de ser necesario, políticas intervencionistas, mas no arbitrariamente dirigistas.

Que el camino hacia la unidad que se ha puesto en escena no sea un espejismo, sino una realidad insoslayable, creando así un nuevo paradigma político, económico y social.

Por Ernesto Carlos Celdeiro, ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, y Marcela Vittar, licenciada en psicología