Cinco buenas noticias en la guerra contra el coronavirus

A pesar de las penurias que padecen los países del mundo como consecuencia del avance del coronavirus, también suceden cosas que son esperanzadoras

El avance de la pandemia de coronavirus sigue generando un duro sacudón a todos los países del mundo, como por ejemplo España, que transita su semana más complicada desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, también suceden cosas que son esperanzadoras de cara al futuro, En China se levantará la cuarentena el 8 de abril. En Italia ya suman tres días seguidos con un descenso en los contagios y se han duplicado los recuperados respecto al día anterior. Estados Unidos destina dos billones de dólares para combatir la pandemia y Europa apoya un gran fondo de rescate para el continente.

Estas son cinco buenas noticias de este miércoles en la guerra contra el coronavirus, según El Economista de España:

1 La hidroxicloroquina se perfila como remedio

Estados Unidos, China y Francia han llegado a la misma conclusión por caminos diferentes: la hidroxicloroquina tiene visos de convertirse en la posible cura del coronavirus. Sin lanzar las campanas al vuelo, los tres países llevan probando el tratamiento de choque, hasta ahora utilizado para luchar contra la malaria y el lupus. Las farmacéutica suiza Novartis y la israelí Teva cruzan los dedos para que los ensayos clínicos respondan a sus expectativas, con la ventaja de que ambas compañías prevén donarlo a España en cuanto reciban la 'luz verde'. "Si se demuestra la eficacia, tenemos comprometidas 130 millones de dosis para el mundo entero. En 'stock' disponemos de 50 millones y en mayo tendremos los 80 millones restantes", explican desde Novartis.

2 Declaraciones esperanzadoras de un neurovirólogo

Una primavera calurosa, que muy pronto se hará sentir en toda la Península, jugará en contra del Covid-19. Eso lo argumenta una de las mayores autoridades nacionales en la materia.

"Cada 24 horas que el coronavirus pasa a altas temperaturas pierde el 90% de su efectividad y se inactiva rápidamente". Así lo explica José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, quien mantiene que "la presencia de días más largos y la luz ultravioleta destruye los virus, porque mutan su material genético y los hace inviables". En una entrevista a elEconomista.es, la neurovirólogo considera imposible que el coronavirus se haya creado en un laboratario. También asegura que su equipo dispone de un antiviral que está a la espera de concesión de los permisos para su publicación y que ha demostrado su eficiencia en cultivo con otro virus muy similar al COVID-19. Asimismo, señala que "a medida que se extiende un patógeno y se hace más frecuente en una especie, también se vuelve menos virulento". Así, "las personas que entran en contacto con el virus se vuelven, de momento, inmunes a él".

3 Las empresas socorren al ecosistema sanitario

No hay tiempo para lamerse las heridas. Todo lo contrario. España está en crisis y con tanto trabajo por delante, cinco de los gigantes del Ibex se han unido para tirar del carro. Así, Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica coordinarán sus recursos, capacidades y fortalezas logísticas para comprar material sanitario -empezando por miles de respiradores- así como para emprender todo tipo de iniciativas solidarias. Cada uno de estos gigantes contribuirá inicialmente con 25 millones y prevén que su efecto arrastre atraiga a más compañías hasta alcanzar un presupuesto de 180 millones. Naturgy no se conforma con ofrecer electricidad y gas a los hoteles y residencias que cedan sus instalaciones para servicios hospitalarios, sino que también facilita a sus clientes atención médica gratuita mediante videollamada durante estos meses, para que los ciudadanos puedan hacer consultas de salud sin salir de casa.

El Grupo Antolín, fabricante de componentes para vehículos, utilizará sus impresoras 3D para producir piezas para pantallas protectoras, además de 4.000 batas al día para los hospitales de Burgos y Valladolid. La fábrica toledana de turrones Delaviuda ha donado 140.000 unidades entre batas, calzas y gorros con mascarillas a un complejo hospitalario de Toledo. La patronal textil Texfor coordina a 75 empresas para responder a las demandas que necesiten los centros hospitalarios, mientras que la 'teleco' MásMóvil donará un millón de mascarillas para su uso hospitalario. IKEA cederá ropa de cama a residencias de ancianos y al hospital de campaña montado en el recinto ferial de Ifema, así como colchones y percheros que servirán como soporte para los goteros de los pacientes. Correos Express distribuirá gratis material sanitario, como guantes, respiradores o batas impermeables. Cantabria Labs, que produce una media de 12.500 unidades diarias de gel hidroalcohólico, ya ha enviado 10.000 de ellas al Ifema y el consorcio aeronáutico europeo Airbus destinará un avión de transporte militar A400M para mantener un puente aéreo con China para traer mascarillas... Y el suma sigue no se detiene.

4 La ciudadanía contagia compromiso y solidaridad

La asociación 'Modistas Solidarias' ha hecho un llamamiento a todas las personas que tengan conocimientos básicos de costura y dispongan de máquina de coser para confeccionar mascarillas de algodón. Las fábricas de calzado de Valverde del Camino (Huelva) producen mascarillas de doble capa con filtros y esterilizadas para los trabajadores de ayuda a domicilio y personal de limpieza. Los agentes inmobiliarios comprometidos con el movimiento 'Emergency Home' localizan estos días pisos en alquiler para que sus dueños accedan a cederlos durante un mes al personal sanitario. La plataforma 'Stuart', de mensajeros independientes, envía comida gratuita de 70 establecimientos a los hospitales de Madrid y Barcelona, mientras que el grupo de lavanderías Telelavo presta sus servicios a cuerpos policiales y personal de supermercado, con tratamientos de limpieza y desinfección de sus uniformes. Por su parte, el dueño del restaurante de carretera El Hacho (A-92, Lora de Estepa, Sevilla) -que mantiene cerradas su puertas- dispone de un escaparate al aire libre para ofrecer comida, café y dulces gratis a los transportistas. Cuentan que los camioneros y otros profesionales del volante, cuando reemprenden la marcha, tocan el claxon a modo de agradecimiento.

5 Los músicos entran en los hogares con sus redes

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) se ha convertido en una de las estrellas de YouTube gracias a la grabación del 'Himno de la Alegría' con la participación sincronizada y colaborativa de cada instrumento desde sus respectivas casas. Cada músico ha interpretado la parte que le corresponde del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Posteriormente, se montó, sincronizó y editó el vídeo para lanzar al mundo un mensaje optimismo: "En momentos difíciles la música acorta distancias. Desde cada hogar, juntos lo superaremos". Al mismo tiempo, decenas de músicos acuden estos días a sus redes sociales para regalar conciertos en directo desde sus hogares y así reforzar el lema "Quédate en casa". Entre otras estrellas se encuentran Alejandro Sanz, Coque Malla, Amaral, Ariel Rot, Los Secretos, Edurne, Coti, Efecto Pasillo, Pablo Alborán, Duncan Dhu, Javier Ojeda, Fito Páez, Alex Ubago, Javier Ruibal, Green Velvet Rock Band, y hasta la mítica banda de rock Metallica. Precisamente esta tarde, el servicio de streaming Met Opera on Demand ofrecerá de forma gratuita el montaje de la Walkiria, de Richard Wagner. También la Filarmónica de Berlín ofrecerá conciertos gratuitos a través de la web Digital Concert Hall con la contraseña BERLINPHIL.