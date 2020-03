Alberto Fernández confirmó que se suspenden vuelos de repatriación de argentinos en el exterior

El mandatario subrayó que "por ahora los regresos están suspendidos", al responder una consulta sobre los argentinos que se quedaron en el exterior

El presidente de la Nación, Alberto Fernandez, anunció este miércoles que el regreso de ciudadanos argentinos que están en el exterior y quieren volver al país está "suspendido" hasta tanto la pandemia de coronavirus "se haya vuelto manejable".

"Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente", afirmó el mandatario en una entrevista que brindó al programa "Cortá por Lozano" del canal Telefé.

Sin embargo, Fernández afirmó que instruyó al canciller Felipe Solá "para que ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema".

"Salvo algún caso excepcional, van a tener que esperar el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos y las entradas por las fronteras terrestres, también", aseguró el presidente de la Nación.

No obstante, advirtió que el gobierno argentino "está tratando de reglamentar los ingresos de mayores de 65 años, que son los más vulnerables en esta pandemia" que afecta al mundo y que, en la Argentina, provocó ocho muertes y casi cuatrocientos infectados.

"El resto, que espere un poco. Ya los iremos a socorrer cuando el riesgo sea manejable", aseveró Fernández.

Finalmente, y en ese aspecto, también sostuvo que el aeropuerto internacional de Ezeiza "no está operativo" y que las autoridades argentinas no están autorizando vuelos en esa estación aérea.

"No es que se cierre, simplemente no vamos a generar vuelos. No está operativo. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", aseguró.

Un operativo de magnitud

Aerolíneas Argentinas trasladó de regreso al país hasta este lunes -los últimos datos divulgados-, desde distintas zonas de riesgo, a más de 10.000 argentinos que estaban varados desde el 13 de marzo cuando fue anunciado por decreto presidencial el cierre de las operaciones regulares.

Dicha cifra fue alcanzada hoy con el arribo durante la madrugada de los vuelos especiales que llegaron desde Miami y Madrid, informaron fuentes de la compañía de bandera.

Si a este número se le suma la totalidad de argentinos que regresaron desde el exterior luego del 13 de marzo en todas las operaciones desarrolladas por Aerolíneas Argentinas (vuelos regulares, especiales y desde todos sus destinos), el número supera los 25.000 ciudadanos que lograron retornar a sus hogares.

Hasta la fecha, Aerolíneas programó 38 operaciones especiales con vuelos desde Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Cancún, Madrid y Miami, de las cuales se llevan concretadas 27.

"Estamos realizando un esfuerzo operativo sin precedentes. Todo el personal de Aerolíneas y Austral se encuentra absolutamente enfocado en la operación con unos estándares muy altos de profesionalismo, pero también con mucho amor por lo que hacen", explicó Pablo Cerani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

La empresa había confirmado dos nuevas operaciones especiales para el 26 y 27 de marzo a Miami, que ahora deberá verse si se realizan.

En tanto desde Madrid estaba previsto un nuevo vuelo especial el 26 de marzo.

Por su parte, se encuentran en gestión y sujeta a la autorización de las autoridades peruanas, 5 nuevos vuelos desde Lima, con lo que totalizarían 7 los realizados o por realizarse a Perú.

En este sentido, fuentes de la compañía nacional de bandera indicaron que esos viajes permitirán traer a una gran cantidad de argentinos que se contactaron con Aerolíneas Argentinas tras la cancelación masiva de vuelos de compañías como Avianca y Latam.

Además, se ha previsto que ciudadanos peruanos puedan utilizar algunos de los servicios para retonar a su país.

Aerolíneas Argentinas se encuentra realizando una programación especial de vuelos de cabotaje. Dicho cronograma tiene como objetivo asegurar la conectividad del país tras el cierre de las operaciones regulares que rige entre el 20 y 31 de marzo, y prevé un vuelo diario entre Buenos Aires y Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Rio Gallegos, Tucumán y Ushuaia; así como también 3 semanales a Trelew y 4 a Comodoro Rivadavia.