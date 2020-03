Luego de llamar "hdp" a quienes violan la cuarentena, Novaresio fue escrachado en la pileta del edificio

El periodista protagonizó una polémica al ser filmado por un vecino de su edificio al intentar romper el aislamiento obligatorio

Un vecino del periodista Luis Novaresio lo grabó y escrachó cuando estaba intentando violar la cuarentena.

Aparentemente, la seguridad del edificio del barrio porteño de Palermo donde vive el conductor le pidió que se retirara de la pileta.



El video que grabó el vecino fue difundido a través de las redes sociales luego de una columna de opinión en un diario en la que tildó de "hijos de puta" a quienes no acatan las recomendaciones y obligaciones del Poder Ejecutivo.

Sos vos Novaresio ?



"¿Qué son los cientos y cientos de argentinos haciendo cola para entrar Villa Gesell o Pinamar para disfrutar el fin de semana largo en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus? ¿Qué son esos seres humanos atropellando a 300 km por hora el pedido de "quedate en casa"?", decía en la colulmna.

"No son necios. No alcanza. Son hijos de puta", agregó.

"El necio es terco, porfiado, no sabe y se resiste a saber lo que debería saber. Hay hasta un espacio menor de esa ignorancia que puede atribuirse a aquello o aquellos que lo rodean. No comprendió del todo por falta de información. No pudo ver lo que no se mostró del todo. No sé. Algo ajeno le impidió tomar nota. El hijo de puta es un doloso actor del mal con alta probabilidad de disfrute por ese mismo mal cometido", concluyó.